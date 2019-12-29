أخيرا.. مسؤول عُماني يكسر الصمت المخيف ويكشف حقيقة الوضع الصحي للسلطان قابوس

أخيرا وبعد صمت حكومي أزعج العُمانيين كثيرا وأقلقهم خرج مسؤول عُماني لأول مرة منذ انتشار الشائعات المغرضة عن صحة السلطان قابوس، ليكشف حقيقة الوضع الصحي للسلطان ويطمئن العمانيين.

الدكتور محمد العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بخير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مؤيد اللامى، رئيس إتحاد الصحفيين العرب، ورئيس نقابة الصحفيين العراقية، مع الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس، سلطان عمان.

اتصلنا بالأخ الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية للإطمئنان على صحة جلالة السلطان وقد سعدنا بما قاله لنا الاخ العريمي بأن صحته على خير مايرام

انه احد حكماء العرب اطال الله في عمره ومكنه من خدمة بلده وشعوب العالم انه الرجل الذي جعل عمان قبلة للناظرين وبلدا للسلام . pic.twitter.com/pvf72hJ91S — مؤيد اللامي (@moaidallami) December 29, 2019

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصحفيين العرب اليوم، الأحد، بأن رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد خلال الاتصال أن سلطنة عمان التى بنيت خلال الخمسين عاما الماضية لتكون دولة مؤسسات، تتمتع اليوم بثمار ما أرساه السلطان قابوس من أسس وركائز فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قال موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى بث النبأ إن رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد للسلطان قابوس، وأن يحفظ الله عمان قيادة وشعبا.

يشار إلى أنه منذ أيام تستهدف حملة شائعات غير مسبوقة السلطنة وسط نشر أخبار عن تدهور صحة السلطان تارةً ووفاته تارةً أخرى.

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وفي لفتة تكشف مدى وفاء الشعب العُماني منقطع النظير للسلطان قابوس باني النهضة الحديثة في سلطنة عُمان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعُمانيون يؤدون العُمرة في الحرم عن السلطان وأخرى أظهرت دعاء جماعي لقابوس بصلاة الجمعة.

وتزامنا مع حملة الشائعات المغرضة عن السلطان قابوس التي تناولت صحته تارة وزعمت وفاته تارة أخرى، وبينما تصدت حسابات عمانية شهيرة لكتائب الذباب التي تزعمت هذه الحملات المغرضة الهادفة لضرب استقرار السلطنة، برزت هذه المقاطع على تويتر في رد عملي على تلك الشائعات ليضرب العُمانيين المثل في العلاقة المثلي بين الشعب وقائده.

ونشر عدد من المغردين العديد من المقاطع رصدت (وطن) بعضها لمواطنين عُمانيين بالسعودية يؤدون العمرة عن السلطان قابوس بن سعيد سائلين الله الشفاء العاجل له.