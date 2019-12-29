السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
الهدهد

أخيرا.. مسؤول عُماني يكسر الصمت المخيف ويكشف حقيقة الوضع الصحي للسلطان قابوس

كتب خاص "وطن"
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أخيرا وبعد صمت حكومي أزعج العُمانيين كثيرا وأقلقهم خرج مسؤول عُماني لأول مرة منذ انتشار الشائعات المغرضة عن صحة ، ليكشف حقيقة الوضع الصحي للسلطان ويطمئن العمانيين.

 الدكتور ، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد أن ، سلطان عمان بخير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مؤيد اللامى، رئيس إتحاد الصحفيين العرب، ورئيس نقابة الصحفيين العراقية، مع الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس، سلطان عمان.

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الصحفيين العرب اليوم، الأحد، بأن رئيس جمعية الصحفيين العمانية، أكد  خلال الاتصال أن التى بنيت خلال الخمسين عاما الماضية لتكون دولة مؤسسات، تتمتع اليوم بثمار ما أرساه السلطان قابوس من أسس وركائز فى مختلف المجالات.

وفى سياق متصل، قال موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب الذى بث النبأ إن رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة والعافية والعمر المديد للسلطان قابوس، وأن يحفظ الله عمان قيادة وشعبا.

يشار إلى أنه منذ أيام تستهدف حملة شائعات غير مسبوقة السلطنة وسط نشر أخبار عن تدهور صحة السلطان تارةً ووفاته تارةً أخرى.

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية في الحفاظ على وحدته”.

وفي لفتة تكشف مدى وفاء الشعب العُماني منقطع النظير للسلطان قابوس باني النهضة الحديثة في سلطنة عُمان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعُمانيون يؤدون العُمرة في الحرم عن السلطان وأخرى أظهرت دعاء جماعي لقابوس بصلاة الجمعة.

وتزامنا مع حملة الشائعات المغرضة عن السلطان قابوس التي تناولت صحته تارة وزعمت وفاته تارة أخرى، وبينما تصدت حسابات عمانية شهيرة لكتائب الذباب التي تزعمت هذه الحملات المغرضة الهادفة لضرب استقرار السلطنة، برزت هذه المقاطع على تويتر في رد عملي على تلك الشائعات ليضرب العُمانيين المثل في العلاقة المثلي بين الشعب وقائده.

ونشر عدد من المغردين العديد من المقاطع رصدت (وطن) بعضها لمواطنين عُمانيين بالسعودية يؤدون العمرة عن السلطان قابوس بن سعيد سائلين الله الشفاء العاجل له.
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