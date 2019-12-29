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مدينة عربية تهتز والسكان مصدومون .. وفاة عريس ليلة الدُخلة بطريقة مروعة!

كتب وطن
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تخلص عريس مغربي من حياته شنقًا في “يوم الدُخلة”، بحادثة هزّت “حي السلام” بمدينة القصر الكبير بالمغرب.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة بين أقاربه.

وأكد أقارب العريس أنه يبلغ من العمر 50 عامًا ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية.

وعُثر على جثة العريس مُعلّقة بواسطة حبل داخل منزله.

وتم نقل جثة العريس إلى مشرحة الأموات بالمستشفى المحلي.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة.

ولم تظهر أسباب الانتحار التي دفعت بالعريس إلى التخلص من حياته في “ليلة العمر”.
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