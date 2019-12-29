“شاهد” صور جريئة للكويتية عهود العنزي مع لاعب شهير في دبي تثير جدلا واسعا وتساؤلات عن طبيعة العلاقة بينهما

تسببت الفاشينيستا الكويتية المعروفة عهود العنزي، في موجة جدل واسعة وتساؤلات حول طبيعة علاقتها باللاعب كريم بنزيما بعدما نشرت صورة جمعتهما معاً في حفل عيد ميلاده الـ 32 والذي أقيم في مدينة دبي.

وأطلت عهود العنزي في هذه الاحتفالية، بفستان أشبه بفساتين الزفاف، حيث حمل اللون الأبيض وتميز بأنه براق وبه شق جانبي، فيما وضعت عهود فروا أبيض على كتفيها، وكان الفستان بتصميم الاستايل الأوف شولدر، وبتوقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

فيما ظهر اللاعب بنزيما ببدلة رسمية أيضاً ، الأمر الذي دفع متابعي عهود للتساؤل حول طبيعة علاقتها باللاعب ومعرفتها به .

وأقدم اللاعب كريم بنزيما على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 32 في مدينة دبي، رغم أن عيد ميلاده يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر، ولكنه كان منشغلا الفترة الماضية بعدد من المباريات في الدوري الإسباني، إضافة إلى أنه قرر الاحتفال باستقبال العام الجديد في دبي.