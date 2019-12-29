الأمن الأردني يكشف هوية ومكان شاب وفتاة ظهرا في فيديو جنسي بأحد الشوارع!

كشفت تحقيقات الأمن الأردني هوية شاب وفتاة ظهرا في فيديو إباحي وهما يمارسان الجنس بأحد الشوارع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه تبين خلال التحقيقات أن الشاب والفتاة قد غادرا المملكة.

ونفى الناطق الاعلامي المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو. وفق صحيفة “الغد” الأردنية

وحذّرت مديرية الامن العام المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها .

واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

وكان النائب في البرلمان الأردني خير أبوصعيليك طالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بضبط كل من يسيء للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الأردنية، وذلك في تعليقه على الفيديو الإباحي.