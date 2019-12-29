بعد التحرش ورقص المعلاية.. “شاهد” اعتقال 200 امرأة ورجل في السعودية بتهمة أعمال خادشة للحياء وارتداء ملابس غير لائقة

أوقفت السلطات السعودية ما يفوق 200 شخص في الرياض بينهم عشرات النساء وأصدرت عقوبات بحقهم، بتهم ارتداء ملابس غير لائقة والقيام بمخالفات خادشة للحياء وقضايا تحرش، وفق الشرطة.

وهذه أول توقيفات جماعية يعلن عنها في المملكة المحافظة منذ بدء سلسلة التغييرات الاجتماعية بقيادة محمد بن سلمان، الذي تعهّد قبل عامين إنهاء عقود من التشدد.

مايحضر ذي الحفلات اللي اللي يدور مغازل تحرش الرياض سواء من بنت ولا ولد



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فيدوُهاتً تحرشً ميدلَ بستَ هنآ👈 : @Ksa9Aseem



..#تحرًش_مدًل_بيسَت pic.twitter.com/SjSC30ksLm — العصفور اسجين (@kloood000011) December 22, 2019

وفي ما بدا حملة منظّمة، قالت شرطة الرياض في سلسلة بيانات آخرها الأحد، إنّها أوقفت بين الإثنين والسبت 111 مخالفاً، هم 45 رجلاً و66 امرأة، «شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة»، وقد «تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين».

#تحرش_ميدل_بيست بنات الرياض مستلمات حركة جديده انها تحط الرقعه ع وجهها وتسردح في الشوارع يعني عشان محد يشوفني ويعرفني



طيب والله يشوفك ولا مايشوفك ؟؟ pic.twitter.com/SZegSDLF3g — هاكونا ماتاتا (@Nomar____1030) December 22, 2019

خمور في #مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي في الرياض.



العالم منذ أيام يتفجر غضبا ضد الإرهاب الصيني بحق مسلمي الإيغور..

وربعنا يحتفلون ويرقصون ويشربون الخمور وو… على أوجاعهم.

ثم يأتي من يقول: نحن قادة العالم الإسلامي..!

"ألا ساء ما يفعلون"#تحرش_ميدل_بيست #تحرش_مدل_بيست pic.twitter.com/D6rZsYL3VX — التفريط (@TAFRIT_KSA) December 22, 2019

كما أشارت الشرطة إلى «تسع مخالفات خادشة للحياء وتطبيق العقوبات المقرّرة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء».

يعني الحكومه راضيه بهذه الأفعال والي متسبب بها برميل الزق



معقوله نصرف مليارات على شرمطه ودعاره

الرياض



افيدوُهآآتً تحرشًِ منوُعةّة : 👈 @VizCam

–#ميدًل_بيًستَ



اذا قصدهم كذا يفتحون بيوت دعاره اوفر pic.twitter.com/UgJHXuoYnk — Jen Nguyen (@Jen_Loves_You) December 22, 2019

إضافة إلى ذلك، أوقفت الشرطة السعودية بين الثلاثاء والسبت 88 متهماً «بقضايا تحرش مختلفة»، وذلك بعد «توفّر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش وقد جرى اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم».

وعلى غرار مهرجان “وودستوك” الشهير، ضجت الموسيقى لساعات متواصلة خلال ثلاثة أيام في أرجاء الموقع الذي بني خصيصاً للحفل في الصحراء قرب الرياض، ورقصت نساء بعضهن بدون عباءاتهن وأغطية رؤوسهنّ، مع الرجال في الهواء الطلق، في مشهد غير مألوف.

صورة من غير تحية ..

لكل رجل سمح لزوجته أو أخته أو بنته ..

حضور حفلات هيئة الترفية ..

هذا👇 ما كان ينتظر أهلكم ..

وهذا👇 ماحصل لأهلكم ..

نسأل الله الستر #تحرش_مدل_بيست #ميدل_بست #الرياض pic.twitter.com/bbLISI1voF — Q9 (@qo9x9) December 22, 2019

وأغرت تأشيرات سياحية جديدة بعض الزوار والمصطافين، واجتذبت أنشطة ومناطق ترفيه مؤقتة مثل رحلات السفاري ومدينة ملاه ومسرح في الهواء الطلق أكثر من ثمانية ملايين زائر إلى الرياض منذ شهر أكتوبر.

ويقول معارضون إن الحكومة تنفق مليارات الريالات لتغمض العيون في الداخل عن نمو اقتصادي يسير بخطى أبطأ من المتوقع ولتتفادى الانتقاد الغربي لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي الذي لم تسلم صورة ولي العهد، كرجل إصلاحي، من تبعاته.

أمريكية حضرت فعاليات الرياض ميدل بست تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب كثرة التحرش فيها

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي

-شاهدت نساء يرتدين العباءات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/oecWdT9MlU — Alrose 🇷🇺 الروسي (@AlenaziAlenazi1) December 23, 2019

وراجت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة فيديوهات صادمة حوت فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.