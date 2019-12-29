“شاهد” أمير حائل ينافس الملك سلمان الذي قرأ 120 ألف كتاب ويتفوق عليه في “الشطح”.. ماذا قال؟

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة لأمير حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، تحدث فيه بكلام عجيب عرضه لسخرية واسعة.

الفيديو المنسوب للأمير عبدالعزيز بن سعد بحسب متداولي المقطع، سمع فيه صوت الأمير وهو يخاطب الحضور عن موسم الأمطار في حائل وما يفعله فيه.

أمير #حائل يتطيب بقطرات المطر سنة كاملة ، هذا غطى على السيسي وعلى واحد الله يستر عليه قرأ 120 ألف كتاب 🙄 pic.twitter.com/WAqxHGx4hS — بن مانع (@maa_qatar) December 28, 2019

ليفاجئ الحضور بقول الأمير إنه ينتظر موسم المطر ليعبأ قوارير من ماء المطر لأجل أن يتطيب بها بقية العام، حسب وصفه.

وأثار الحديث المنسوب للأمير ـ والي يلم يتسن لنا التأكد من صحته بشكل مستقل ـ سخرية واسعة بين النشطاء.

وكتب البعض ساخرا أن تخطى (شطحة) الملك سلمان التي ذكرها كاتب سعودي أراد أن يتملق الملك فزعم أنه قرأ 120 ألف كتاب.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي زعم الكاتب السعودي نايف الحربي أن الملك سلمان بن عبد العزيز قرأ في حياته نحو 120 ألف كتاب، مستدلا بذلك على المستوى الثقافي العالي لدى العاهل السعودي.

وخلال مشاركته في أحد برامج قناة “السعودية 24″، قال الحربي: “الملك سلمان هو رمز عربي وإسلامي، ورمز للثقافة والمثقفين”.

وتابع: “بل كثيرا ما يطلق عليه (المثقف)، ويقال إنه قرأ 120 ألف كتاب في حياته.

وأثار تصريح الحربي سخرية واسعة من قبل ناشطين، قالوا إن الرقم الذي ذكره الحربي لا يمكن لعقل أن يتقبله.

وأجرى بعض الناشطين عملية حسابية للرقم الذي ذكره الحربي، قائلين إنه “بافتراض أن الملك (83 سنة) بدأ القراءة من سن الخامسة، فإن ذلك يعني أنه يقرأ يوميا أكثر من أربعة كتب”.

واعتبر ناشطون أن مثل هذه التصريحات تحول المدافعين عن النظام في السعودية إلى مدعاة للسخرية.