“مقاطع إباحية” وصور فاضحة في الكويت تستدعي تدخل عاجل من السلطات.. ما القصة؟

في تحرك أمني عاجل من السلطات الكويتية ضد شخص دأب على نشر مقاطع إباحية وصور فاضحة على مواقع التواصل، أكدت وسائل إعلام كويتية أن الأمن ألقى القبض على هذا الشخص وجاري التحقيق معه.

وزارة الداخلية الكويتية قالت إنه تم استدعاء الشخص المسؤول عن نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي حول قيام احد الاشخاص بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/YBxJVMN2rX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 28, 2019

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدته (وطن)، أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.

وفي حادث مشابه، حدث الخميس الماضي، في السعودية وليس الكويت، حيث تمكن رجال البحث الجنائي في محافظة الطائف من القبض على وافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حسابًا تحت ذلك المسمى على موقع “سناب شات”.

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وبحسب صحيفة “سبق” السعودية استطاعت فرقة بحثية من الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته وسقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي التفاصيل توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابًا له على موقع السناب شات تحت مسمى “مساج للحريم فقط بالطائف” يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.