مغرد عُماني يكشف هذا الأمر عن السلطان قابوس لأول مرة تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة

كشف مغرد عُماني بتويتر لأول مرة عن موقف ولفتة طيبة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد حسب قوله.

وروى المغرد “بدر العبري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أنه كان في عام ٢٠١٢ في شمال أيرلند “بلفاست” وكان يتردد على مسجدها القريب من الجامعة.

#السلطان_قابوس_بن_سعيد اشهد الله انني كنت في عام ٢٠١٢ في شمال أيرلند "بلفاست" وكنت أتردد على مسجدها القريب من الجامعة وحينما عرف إمام المسجد انني من سلطنة عمان تهلل فرحًا وقال لي "بلاد السلطان قابوس" وأخبرني بالقصة وهي انهم طرقوا أبواب المتبرعين حول العالم للتبرع لبناء مسجد — Bader Alabri (@b99429330) December 28, 2019

وتابع أنه حينما عرف إمام المسجد أنه من سلطنة عمان تهلل فرحًا وقال له “بلاد السلطان قابوس”، ثم أخبره بقصة عن طرقهم أبواب المتبرعين حول العالم للتبرع لبناء مسجد.

وأكمل المغرد العبري نقلا عن إمام المسجد الإيرلندي أنه لم يوافق أحد على التبرع للمسجد إلا وفق شروط معينة، ثم تعهد رجل عماني أن يوصل رسالتهم للسلطان قابوس.

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في مدينة بلفاست، ولم يوافق احد للتبرع للمسجد الا وفق شروط معينة، ثم تعهد رجل عماني ان يوصل رسالتهم لصاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله وعافاه، وما هي الا اسابيع وتأتيهم الموافقة السامية بدون شروط مسبقة ولا ضجيج إعلامي للشروع في بناء او شراء لمسجد، واشهد الله اني انقل هذه — Bader Alabri (@b99429330) December 28, 2019

ليضيف:”وما هي الا اسابيع وتأتيهم الموافقة السامية بدون شروط مسبقة ولا ضجيج إعلامي للشروع في بناء او شراء لمسجد”

وقال بدر العمري أنه ينقل القصة على لسان إمام المسجد آنذاك لذكر إحدى مناقب جلالة السلطان، في هذا الظرف الإستثنائي.

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القصة على لسان إمام المسجد آنذاك لذكر احدى مناقب جلالة السلطان، وفي هذا الظرف الإستثنائي، واعلم يقينًا ان جلالته يؤثر الصمت والكتمان في مواقف كهذه. اللهم اجعل هذا الموقف الإنساني النبيل من لدن جلالته له غيثا من العافية الدائمة يسري وينساب على جسده، آمين 🤲🏻 — Bader Alabri (@b99429330) December 28, 2019

واختتم:”واعلم يقينًا ان جلالته يؤثر الصمت والكتمان في مواقف كهذه. اللهم اجعل هذا الموقف الإنساني النبيل من لدن جلالته له غيثا من العافية الدائمة يسري وينساب على جسده، آمين”

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ويدعو الإعلاميون والمغرّدون العُمانيون الى مواجهة الشائعات التي تنشرها حسابات مغرّضة بهدف زعزعة الوحدة العمانية، بعدم الإلتفات الى تلك الأخبار المضللة، والتأكيد على رفض الإنسياق وراء تلك الاكاذيب.

وتستهدف حملة شائعات غير مسبوقة السلطنة وسط نشر أخبار عن تدهور صحة السلطان تارةً ووفاته تارةً أخرى.

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.