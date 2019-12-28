هددها باقتحام منزلها وقتلها.. شيخة قطرية تتلقى تهديدات بالقتل ما لم توقف دفاعها عن قطر!

كشفت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، عن رسائل تهديد وصلتها عبر رسائل على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل ثنيها عن الكتابة.

وقالت الشيخة القطرية مريم آل ثاني في تعليق على التهديدات التي نشرتها بتغريدة على صفحتها بتويتر: “ذباب دليم الالكتروني عاود لممارساته القذرة! فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام! وهنا بعضها.. كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن استسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي! سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي”.

#ذباب_دليم الالكتروني عاود لممارساته القذرة!فقد أطلق ذبابه لإرسال مئات الرسائل على صفحتي الشخصية على انستجرام!وهنا بعضها👇🏻

كنوع من التهديد والضغط النفسي لدفعي للاستسلام عن الكتابة دفاعاً عن وطني! ولكن هيهات لن استسلم لتهديداتكم القذرة وقذفكم لي!

سأدافع عن وطني حتى آخر قطرة من دمي pic.twitter.com/HMaPoPCpU0 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019

وأضافت الشيخة مريم آل ثاني في تغريدة ثانية رصدتها “وطن”، قائلة :” أي رجولة التي يعرفها #الذباب_الالكتروني التابع لـ #دول_الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض! أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي إمرأة كانت! فما بالك بتهديدك لإمرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم! لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات!

أي رجولة التي يعرفها #الذباب_الالكتروني التابع لـ #دول_الحصار حين يتعرضون للنساء والأعراض!

أي رجولة تلك التي تسمح لك أن تهدد أي إمرأة كانت!

فما بالك بتهديدك لإمرأة فقط لأن قلمها أزعجك! ذلك القلم الذي دافعت فيه عن وطنها وفندت به أكاذيبكم!

لا رجولة ولا مبادئ! مجرد ذكور وعاهات! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 26, 2019

ولاقت التغريدات التي نشرتها الشيخة مريم آل ثاني، تضامناً واسعاً معها على “تويتر”..

الله يحميكي ويحمي قطر من كل شر

هودي اعداء النجاح

والله العظيم …

احسن دوله

وأطيب شعب

واطهر ناس على وجه الأرض الشعب القطري

الله يحفظكم من كل شر وابن حرام

وان شاء الله رب العالمين معكون

وإلى الأمام. ………… — harfoush (@YahyaHarfoush7) December 27, 2019

نحتلكم بسياكل هالكلمة سامعها 🤔 ،، بس الظاهر غيروها من ٢٠٠ جيب لين سياكل 😁 — بوعبدالله (@mohd8205) December 27, 2019

كلام أطفال رشاش ومدري شنو هذا متأثر في لعبة ببجي 😂😂 — ابن الرافدين (@sa_ali199) December 27, 2019

يعني يعترفون انه قطر صامده باذن الله في وجوههم و شامخه بحفظ الله ورعايته 🙏 الله يرد كيدهم فب نحرهم — rqtr🇶🇦 (@ReemRqtr) December 26, 2019

وعادة ما يتبع الذباب الالكتروني تلك السياسة في تطاوله على رموز قطر، في محاولة منه لتخريب الجهود المبذولة بين قطر والسعودية في سبيل إنهاء الأزمة الخليجية.

وكان الشيخ القطري حمد آل ثاني، تصدى لتغريدة من حساب مزعوم باسم المستشار السعودي السابق سعود القحطاني، الذي برأته النيابة السعودية من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد تطاوله على قطر واصفاً إياها بـ”دويلة شرق سلوى” كما قال.

وفي تغريدة مثيرة أطل سعود القحطاني عبر حساب مزعوم لم تتأكد “وطن” من حقيقته، قائلاً :” دويلة شرق سلوى تظن أذا تفاهمت معنا أنا بنتخلى عند أخواننا أهل الإمارات، تبقى الدويلة دويلة والإمارات رافعةً رأسها بتاريخ المغفور له الشيخ زايد”.

ليرد عليه الشيخ القطري حمد آل ثاني، حسب ما تابعت “وطن”، قائلاً له :” أهم شيء قبل لا تتفاهمون معانا لا تنسون ١٣ مطلب .. تمسكوا بها وتذكروا أنكم دولة عظمى وأثبتوا لنا ولو لمرة واحدة إن #عجوز_العوجا وولده #كديش_الدرعية #مبس رجاجيل وعند كلمتهم “.