“شاهد” سعوديون وإسرائيليون يرقصون على أنغام النشيد الوطني السعودي في عيد “الحانوكا”

نشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، مقطعا مصورا قالت إنه لحفل في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد “الحانوكا”، والذي شَهِدَ أداء عددا من “اليهود وأصدقائهم المسلمين” للنشيد الوطني السعودي.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية”، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، تعليقا على الفيديو: “يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي”.

بالفيديو.. يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي 🇸🇦 في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي. نعم للسلام وللتعايش بين الاديانتصوير: حاتم الجمصي Posted by ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ on Friday, December 27, 2019

وتابع الحساب: “نعم للسلام وللتعايش بين الأديان”.

ويحتفل اليهود بعيد “الحانوكا” أو ما يعرف بـ”عيد الأنوار” لمدة 8 أيام ابتداء بدءا من مساء 22 ديسمبر/كانون الثاني حتى مساء 30 من نفس الشهر.

اقرأ أيضاً: “شاهد” ابن سلمان يجني ثمار التطبيع وخيانة فلسطين.. جندي إسرائيلي أعد هذا الفيديو خصيصا له فماذا قال؟

ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ثمة أهمية للتطبيع مع الدول العربية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، كما يتحدث نتنياهو مؤخرا عن تقارب وتوجه نحو التطبيع بين إسرائيل والدول الخليجية، لا سيما في ظل ضرورة مواجهة “عدو مشترك” لهما تمثله إيران.