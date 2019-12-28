هتك عرض طفلة - تعبيرية
هتك عرض طفلة - تعبيرية
حياتنا

جريمة بشعة في الإمارات .. مزارع يغتصب ابنة مخدومه بعد استدراجها إلى حديقة المنزل!

كتب وطن
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أقرّ متهم مزارع في الإمارات بهتك عرض ابنة مخدومه البالغة من العمر (9 سنوات)، “بطريقة سافرة”، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل، ما أدّى لإصابتها بصدمة نفسية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في منزلها وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

وذكر والد الطفلة أن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وروت له التفاصيل السابقة، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.

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