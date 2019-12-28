“سماحة” تركي آل الشيخ أباح الرقص والتعري واستعراض المؤخرات وحرم احتفال الكريسماس هذا العام مطالبا مواطنيه بالصبر

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ أيام موجة جدل واسعة، عقب انتشار دعوة لمركز ترفيهي عن أول حفل للكريسماس في السعودية.

الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الإعلان دفع السلطات للتدخل وقالت السعودية إنها منعت إقامة احتفال برأس السنة الميلادية بالعاصمة الرياض، مؤكدة أنها أحالت الأمر للتحقيق.

وجاء التعقيب السعودي، بعد أيام من تداول نشطاء على نطاق واسع، إعلانا عن أول حفل كريسماس في تاريخ السعودية بأحد مراكز العاصمة، والذي كان مقررا تنظيمه بين الساعة الـ6 مساء والـ1 بعد منتصف الليل الأول من يناير 2020، والبرامج التي يتضمنها من ألعاب نارية و”دي جي” وعروض غيرها، وسط انتقادات.

وعبر حسابها الموثق بـ”تويتر”، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أوضحت هيئة الترفيه السعودية (رسمية) التي يرأسها تركي آل الشيخ مستشار ابن سلمان، أنها “لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في (أحد) مراكز الرياض، والذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي”.

بيان بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية pic.twitter.com/rmhqTnLiuU — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 27, 2019

الهيئة التي تعد مسؤولة عن الاحتفالات التي غيرت الشكل المحافظ للمملكة لانفتاح صاحبه انتقادات، أضافت: “تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”، في إشارة لتحقيق، قد يشمل عقوبات.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

بينما تنفي السلطات حدوث تجاوزات تنتقص من المكانة الدينية للمملكة، التي توجد بها أكثر الأماكن قدسية للمسلمين، لا سيما في مدينتي مكة والمدينة المنورة.

وتواجه تلك التحولات غضبًا مكتومًا ونداءات تحذيرية وانتقادات ومخاوف من طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات في المملكة، وفق معارضين.