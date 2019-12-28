عبد الله النفيسي
عبد الله النفيسي
الهدهد

اتصلت بقصر الحكم وأخبرت نائب مرسي بهذا.. النفيسي يكشف خطأ إخوان مصر “الأكبر” وهذا ما قاله عن السيسي “النمس”

كتب وطن
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انتقد المفكر الكويتي المعروف الدكتور جماعة الإخوان في ، مشيرا إلى أن ترشيحهم لمحمد مرسي لمنصب الرئيس كان الخطأ الأكبر الذي تسبب بما آلت إليه الأوضاع في .

وقال “النفيسي” خلال برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي عمار تقي إن الرئيس الراحل محمد مرسي أستاذ جيولوجيا، وليس له اي تجربة سياسية.

وأوضح النفيسي في حديثه أنه لم يكن رمزا سياسيا بل من الشخصيات البارزة في المشهد، كما أنه لم يكن سياسيا عميقا في الإخوان، إلا أنه كان محيطا بالدائرة الاجتماعية كغيره من البارزين حول المرشد.

وأشار إلى أن الإخوان تسرعوا في الترشح للرئاسة، حيث كان يكفيهم النسبة التي حققوها في مجلس الشعب، دون الخوض في غمار الدولة مع كل الأطياف السياسية ، بالإضافة إلى محيط العلاقات الدولية.

وذكر النفيسي أنه ركب الطائرة وذهب إلى مصر واتصل بقصر الحكم عندما كان مرسي رئيساً.

وتابع:”قلت لنائب الرئيس: ستتورطون بسبب الرئاسة.. ودخلتم في نفق”

يذكر أن النفيسي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن السياسة لا يصلح لها الرجل العابد، مستدلا بذلك بالصحابي أبي ذر.

وأضاف حينها في السياسه لا يصلح  “مخموم القلب”،  يجب أن تتسلّح بسوء الظن لا بحسن الظن حتى لا تُعيّن ( نٍـمساً) وزيراً للدفاع فينقلب عليك ويخضم فيك خضم البراذين ويضرب في المال العام كما يضرب وليّ السوء في مال اليتيم .

وأضاف النفيسي أنه في السياسة لا يصلح ” أبوذر “، بل “عمرو بن العاص”.
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