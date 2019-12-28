اعلامي عُماني يثير جدلاً واسعاً في انتقاده دفاع العمانيين ليل نهار عن السلطان قابوس.. ما علاقة خليفة بن زايد بالأمر؟

أثار الاعلامي والكاتب العماني، علي راشد المطاعني، جدلاً واسعاً، في تغريدة مثيرة “انتقد” فيها بشكل غريب، دفاع العمانيين-حسب قوله- ليل نهار عن السلطان قابوس بن سعيد، الذي شاعت مؤخراً أخبار عن وفاته من قبل جهات وحسابات ومغردين إماراتيين وآخرين محسوبين على الامارات.

المطاعني وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال ( احد قادة دول المجلس مريض من سنوات، ولا أحد يتحدث عنه) في إشارة إلى رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد- في حين نحن للأسف العكس، نخوض ليل نهار في حياة جلالة السلطان قابوس ومصابه، لأننا لا نحترم خصوصيات الناس والحياة الخاصة للأفراد ورؤساء الدول بالذات، وكذلك لعدم وجود الردع للذين يتجاوزا المحاذير الإعلامية”. حسب قوله.

احد قادة دول المجلس مريض من سنوات، و لا أحد يتحدث عنه، في حين نحن للأسف العكس، نخوض ليل نهار في حياة جلالة السلطان قابوس و مصابه ، لأننا لا نحترم خصوصيات الناس و الحياة الخاصة للأفراد ورؤساء الدول بالذات ، وكذلك لعدم وجود الردع للذين يتجاوزا المحاذير الإعلامية. — علي راشد المطاعني (@alialmataani) December 28, 2019

وتتعرّض سلطنة عمان والسلطان قابوس منذ أيّام لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويقود الحملة حسابات إماراتية ومغرّدون مرتزقة لها في مقدّمتهم المرتزق الأردني يوسف علاونة ونصير العمري، إضافةً إلى الإماراتي البذيء حمد المزروعي.

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ورد المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تغريدة المطاعني قائلاً له :” عندما يسكن المقام السامي بقلب وروح كل عماني فحديثنا عنه هو حديث مواطن عن أبيه، عن وطن بأكمله، وما تسميه خوض في الخصوصيات، هو دعاء نطقت له ملايين الأصوات في حناجرها والعيون في محاجرها ولا يقف بين دعائهم وعرش الرحمن حجاب ولا حاجز نسأل الله الاستجابة بكل ساعة إستجابة “.

عندما يسكن المقام السامي بقلب وروح كل عماني فحديثنا عنه هو حديث مواطن عن أبيه، عن وطن بأكمله

وما تسميه خوض في الخصوصيات،،،، هو دعاء نطقت له ملايين الأصوات في حناجرها والعيون في محاجرها ولا يقف بين دعائهم وعرش الرحمن حجاب ولا حاجز

نسأل الله الاستجابة بكل ساعة إستجابة https://t.co/t4dBSCzEQe — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 28, 2019

وزاد “الشاهين” في رده قائلاً :” اما ما تسميه بأحد القادة مريض من سنوات ولم يتحدث عنه احد فاسأل الإعلام الذي وظف كل إمكانياته لتلميع صورة صدئة للغاية لشخص آخر هو من يحكم فعلياً فلا تقارن المقام السامي وتاريخه بآخرون خاصة من أعنيه و لا تفاضل بين إعلامنا الواضح الزرين وإعلام ينطق ليخدع و يضلل “.

اما ما تسميه بأحد القادة مريض من سنوات ولم يتحدث عنه احد

فاسأل الإعلام الذي وظف كل إمكانياته لتلميع صورة صدئة للغاية لشخص آخر هو من يحكم فعلياً

فلا تقارن المقام السامي وتاريخه بآخرون

خاصة من أعنيه

و لا تفاضل بين إعلامنا الواضح الزرين وإعلام ينطق ليخدع و يضلل — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 28, 2019

ولاقت تغريدة الاعلامي العماني، تعليقاً كثيرة انتقدت ما قاله، ووجهت له لوماً على مقارنته بين السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ خليفة بن زايد. حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدة المطاعني والتي جاءت على النحو التالي.

#قابوس الله يحفظه يختلف عن كل الحكام والقادة هذا والد وأب وأخ وحبيب وكل شي في حياتنا فإذا صاح في الجنوب بخبر عنه بكينا لأجله وتوقنا لرؤيته، اظهر ابناء الوطن حبهم وإخلاصهم لجلالته — عبير البلوشي (@abeer_albulushi) December 28, 2019

لا اتفق معك اخي علي، فكل ما يبديه المواطن من ردة فعل عما تتناقل من اخبار عن مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه فانه ينم عن حب الإطمئنان على اب حنون قدم تضحيات لم يقدمها اي حاكم آخر، بل ان البعض يعتبره في مقام اعلى من الأب لانه احتواهم وحافظ عليهم في زمن لم يتمكن الآباء من ذلك. — Abdulkarim (@asshinai) December 28, 2019

وبالتالي لا توجد مقارنة بين جلالته اعزه الله واي حاكم آخر في هذا الزمن ، وكذلك ان الشعب العماني اصيل ويتصف بالإخلاص ورد الجميل، ولا يقارن باي شعب آخر مهما كانت صفاته.

اللهم احفظ عمان وشعبها الابي واشفي مولانا جلالة السلطان من كل مرض وابعد عنه اي شر وأذى. — Abdulkarim (@asshinai) December 28, 2019

مقارنتك غير موّفقة أخي علي، صاحب الجلالة حكم ٤٩ عاماً أسس عمان لنهضتها الحديثة منذ البداية، هو مَن بنى، اهتم، تابع، خطّط، بالإضافة أنه كان قريب جداً من شعبه، لا يمنعه عنهم أي حاجز أو حماية أمنية لصيقة مثل ما نرى في أغلب الرؤساء.. ما وصفته لك أحياناً الوالد الحقيقي لا يفعله. — سالم عبدالله الكندي (@SalimK_) December 28, 2019

لذا لا تستغرب أبداً ومطلقاً كل هذا الإهتمام والمتابعة من أبنائه. تعّودنا أنه هو المبادر بالسؤال عن أحوالنا، فكيف تريد لهذا الشعب المُحب اليوم أن يسهو ولو لساعات..! ؟ — سالم عبدالله الكندي (@SalimK_) December 28, 2019

وكان حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، كشف الاربعاء، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.