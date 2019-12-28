بالقرب من جزر الإمارات المحتلة.. إيران تعلن قرب انتهاء مشروع استراتيجي هام يطل على بحر عُمان

نقلت وكالة “فارس” الإيرانية أن رئيس شركة تطوير وهندسة النفط الإيرانية، أعلن عن بلوغ المراحل النهائية لمشروع مد أنبوب بري للنفط إلى ميناء “جاسك” المطل على بحر عمان.

وأوضح رئيس شركة تطوير وهندسة النفط الإيرانية، تورج دهقاني، في تصريح اليوم السبت، أن مشروع مد أنبوب النفط بطول 1000 كم من منطقة “غورة” في خوزستان (جنوب غرب) حتى جاسك الواقعة شرق مضيق هرمز، بلغ المراحل النهائية، حيث سيتم استخدام مضخات يتم تصنيعها في إيران.

ويتوقع تركيب مضخات مشروع أنبوب نقل النفط عبر خط الإمداد( كوره – جاسك) في السنة الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس 2020.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي بالقرب من الجزر الثلاث الإمارتية المتواجدة في موقع استراتيجي خطير، وهو مدخل مضيق هرمز.

وكانت زيارة اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني في الـ 30 من يناير الماضي إلى جزيرة أبو موسى المطلة على مضيق هرمز، أثارت غضب الإماراتيين والبرلمان العربي بسبب “التصريحات التي صدرت من علي جعفري بشأن الجزر الإماراتية المحتلة” ووصفت بالاستفزازية على لسان مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي.

وقال جعفري خلال زيارته للجزيرة: “إن جزيرة أبو موسى قلب إيران النابض في المياه الخليجية وسندافع عنها ونواصل تعزيز قواتنا العسكرية فيها”.

ومنح البريطانيون إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات.

وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويدّعي كل طرف بأحقية السيادة عليها.