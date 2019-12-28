إعلامي سعودي بارز جن جنونه من مدير الجزيرة السابق فوصفه بالعميل الخائن لانتقاده السيسي

أثارت تغريدة أطلقها الاعلامي الاردني، ياسر أبوهلالة، مدير قناة الجزيرة السابق، حول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غضب الاعلامي السعودي عبدالله البندر، الذي رد مهاجماً أبوهلالة مدافعاً عن السيسي.

وقال أبوهلالة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، السيسي يستنجد بترمب لمواصلة تدمير ليبيا والاستيلاء على نفطها. هذا الوضيع سيعلم قريبا أنها لقمة كبيرة عليه تخنق من يبتلعها. ليترك الليبيين يبنون بلدهم ويحتكمون في خلافهم إلى صناديق الاقتراع ويفرغ جيشه للكفتة ومزارع الأسماك والمقاولات. كل قطرة دم تسيل سيحاسب عليها”.

#السيسي يستنجد بترمب لمواصلة تدمير #ليبيا والاستيلاء على نفطها. هذا الوضيع سيعلم قريبا أنها لقمة كبيرة عليه تخنق من يبتلعها. ليترك الليبيين يبنون بلدهم ويحتكمون في خلافهم إلى صناديق الاقتراع ويفرغ جيشه للكفتة ومزارع الأسماك والمقاولات.كل قطرة دم تسيل سيحاسب عليها — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 26, 2019

وسريعاً انبرى الاعلامي السعودي عبدالله البندر، للدفاع عن حليف السعودي في حصار قطر، عبدالفتاح السيسي قائلاً :”تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا غاضب على مصر “العربية” القلقة على حدودها وعلى ليبيا “العربية” وفي المقابل يبرر تدخل “تركيا” ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل “درع الجزيرة” في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول. فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ”.

تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا



غاضب على مصر "العربية" القلقة على حدودها وعلى ليبيا "العربية" وفي المقابل يبرر تدخل "تركيا" ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل "درع الجزيرة" في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول.



فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ https://t.co/z1tPT3iANk — عبدالله البندر (@a_albander) December 27, 2019

وكان الرئيس المصري، قد أكد في مكالمته مع ترامب على “دعم بلاده لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميلشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره”، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي، في المكالمة الهاتفية على “ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أعلن فيها عزم بلاده إرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.