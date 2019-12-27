“شاهد” مسؤول مقرّب من “بن زايد” يفضح الإمارات ويؤكد أنها مصدر الشائعات عن وفاة السلطان قابوس
في تأكيدٍ على أن حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان مصدرها الإمارات، غرّد مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” جمال سند السويدي، بتغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي.
وتعرّض “السويدي” لهجومٍ كبير من المغرّدين العُمانيين، الذين اتهموه بنشر أخبار كاذبة عن السلطان تهدف الى زعزعة الوحدة العُمانية، ما دفعه الى حذف تغريدته.
وبعد أن عرّاه العُمانيون وكشفوا حقيقته وهدفه من وراء محاولة نشر خبر وفاة السلطان قابوس، لجأ “السويدي” إلى نشر سلسلة تغريدات يُهاجمهم فيها ويتهمهم بأنهم “ذباب إلكتروني”.
وبعد تغريدته التي حذفها بيوم، نشر “السويدي” صوراً له مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما اعتبر مغرّدون عُمانيون ذلك دليلاً واضحاً على من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في السلطنة والجهات التي تديرهم .
وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.
وحذر سماحة الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.
ودعا المفتي الشعبَ العماني -وهو يفتح عينيه على ما نكبت به شعوبٌ أخرى من الفتن المستعرة والحروب الطاحنة- الى أن يزداد تمسكاً بالعروة الوثقى التي تجمع الشتات وترأب الصدع وتقضي على الخلاف والشقاق، وأن يحرص على توقي شرر تلك الفتن .
وقال المفتي عن الجهات التي تمول نشر الشائعات: ما كان أجدرهم بأن يدركوا أن المال الذي يتلاعبون به إنما هو مال الله استخلفهم الله فيه وائتمنهم عليه، ولم يأذن لهم أن ينفقوه الا فيما فيه خيرهم ومصلحتهم في الدين والدنيا لا ان يجعلوه سلاحاً فتاكاً يسلمونه الى عدوهم ليستأصلهم به.
وطالب الشعبَ العماني الى أن يزداد ألفةً ومودة ووحدة ووفاقاً وأن يحذر أيما حذر من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين .