“شاهد” مسؤول مقرّب من “بن زايد” يفضح الإمارات ويؤكد أنها مصدر الشائعات عن وفاة السلطان قابوس

في تأكيدٍ على أن حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان مصدرها الإمارات، غرّد مدير عام “مركز الإمارات للدراسات” جمال سند السويدي، بتغريدة زعم فيها أن السلطان قابوس بن سعيد قد توفي.

وتعرّض “السويدي” لهجومٍ كبير من المغرّدين العُمانيين، الذين اتهموه بنشر أخبار كاذبة عن السلطان تهدف الى زعزعة الوحدة العُمانية، ما دفعه الى حذف تغريدته.

التغريدة قبل حذفها

وبعد أن عرّاه العُمانيون وكشفوا حقيقته وهدفه من وراء محاولة نشر خبر وفاة السلطان قابوس، لجأ “السويدي” إلى نشر سلسلة تغريدات يُهاجمهم فيها ويتهمهم بأنهم “ذباب إلكتروني”.

وبعد تغريدته التي حذفها بيوم، نشر “السويدي” صوراً له مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما اعتبر مغرّدون عُمانيون ذلك دليلاً واضحاً على من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في السلطنة والجهات التي تديرهم .

مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال استقبال سموه يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 في قصر البحر في أبوظبي، وفد "برنامج التسامح والتعايش"، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية pic.twitter.com/pKgJqslSwB — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) December 25, 2019

مدير عام مركز الإمارات للدراسات غرد بأخبار مغرضة عن جلالته ثم بعدها بساعات غرد بلقائه مع سمو ولي عهد ابوظبي #مبز !

كل ذلك تزامن مع حملة التشويه التي تعرضنا لها من مرتزقة الخارج والذباب الالكتروني، حتى نعلم جيدا من هم الذين يحاولون اثارة القلاقل في بلادنا والجهات التي تديرهم .. pic.twitter.com/DRRi5u7cxr — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) December 26, 2019

البروفيسور جمال السويدي ربما لا تؤمن إن الإعمار بيد الله وحده والسلطان قابوس بشر وليس مخلد

أيها البروفيسور على ماذابنيت إعتقادك لتنشر خبرا في مواقع التواصل وانت تعلم إن به مختلف الإعمار والعقول

فهل خبرك هذا إستهزاء بالموت أم تعبيرا عن الفرح

لم أتعجب من تغريدتك @suwaidi_jamal pic.twitter.com/TezrMP5aW9 — صوت الحق العماني (@soudsalim6) December 25, 2019

مساء الخير بروفيسور جمال

للمقارنة والتوثيق

انا عملت بلوك لما ينيف عن سبعة وخمسين ألفاً من حسابات تستخدم السب والقذف ونشر الادعاءات الكاذبة عن الامبراطورية العمانية وتعمد لسرقة تاريخها وموروثها الثقافي وتحاول تكوين صورة نمطية دونية سيئة عن العمانيين

أتعلم من أي بلد تنشأ وتُدار؟ https://t.co/C60mIy616Z — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 27, 2019

#السلطان_قابوس_بن_سعيد

حين أراد أن ينبح ويعوي

بدأ بفتح (قمامته) ليتجمع عليها (ذبابه)

لكن القمامة لا تضر سوى أرضها

والذباب لا يحوم سوى على قمامته@suwaidi_jamal pic.twitter.com/T6kKuwxAwS — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 27, 2019

وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.

وحذر سماحة الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.

ودعا المفتي الشعبَ العماني -وهو يفتح عينيه على ما نكبت به شعوبٌ أخرى من الفتن المستعرة والحروب الطاحنة- الى أن يزداد تمسكاً بالعروة الوثقى التي تجمع الشتات وترأب الصدع وتقضي على الخلاف والشقاق، وأن يحرص على توقي شرر تلك الفتن .

وقال المفتي عن الجهات التي تمول نشر الشائعات: ما كان أجدرهم بأن يدركوا أن المال الذي يتلاعبون به إنما هو مال الله استخلفهم الله فيه وائتمنهم عليه، ولم يأذن لهم أن ينفقوه الا فيما فيه خيرهم ومصلحتهم في الدين والدنيا لا ان يجعلوه سلاحاً فتاكاً يسلمونه الى عدوهم ليستأصلهم به.

وطالب الشعبَ العماني الى أن يزداد ألفةً ومودة ووحدة ووفاقاً وأن يحذر أيما حذر من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين .