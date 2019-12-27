شاهد| ماذا فعل حشد من الأشخاص بنجمة “تيك توك” في دبي .. ومكالمة فيديو “فاضحة”مع وزير!!

تعرّضت نجمة تطبيق “تيك توك” الباكستانية حريم شاه، للإهانة والرّكل والدفع من قِبل مجموعة من الأشخاص حاصروها داخل أحد المولات بمدينة دبي في الإمارات.



ويوضح فيديو عددا من الرجل يلوحون بهواتفهم ويدفعون بعضهم محاولين الاقتراب من الشابة الشهيرة، حيث قاموا بمحاصرتها بجانب المصعد لتبدأ بعدها في الصراخ، بينما حاول أحد المتواجدين من الرجال حمايتها منهم حتى تمكنت من الهرب.



وقالت حريم شاه على “تويتر”: “دعيت كضيف في افتتاح مول الواحة في دبي. مئات الرجال الباكستانيين هاجموني ودفعوني بل بعضهم ركلوني. هل هذه هي الطريقة التي تعامل بها النساء؟”.

I was invited as a guest at the opening of Oasis Mall in Dubai. Hundreds of Pakistani men hurled abuses, pushed & some even kicked me. Is this how you treat your women?? pic.twitter.com/1suAULjuMw — Hareem Shah (@_Hareem_Shah) December 16, 2019

وفي سياقٍ آخر، قالت حريم شاه في فيديو آخر نشرته على حسابها في “تويتر” إن وزير الدولة للسكك الحديدية، الشيخ رشيد أحمد، أرسل لها مقاطع فيديو “غير لائقة”، وقالت إنه طلب منها الحضور إليه.

When Sheikh Rasheed called me, he said "Come baby with me." pic.twitter.com/QTBJqxHhBj — Hareem Shah (@_Hareem_Shah) December 27, 2019