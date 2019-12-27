الاعتداء على حريم شاه في مول بمدينة دبي
الاعتداء على حريم شاه في مول بمدينة دبي
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شاهد| ماذا فعل حشد من الأشخاص بنجمة “تيك توك” في دبي .. ومكالمة فيديو “فاضحة”مع وزير!!

كتب وطن
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تعرّضت نجمة تطبيق “تيك توك” الباكستانية ، للإهانة والرّكل والدفع من قِبل مجموعة من الأشخاص حاصروها داخل أحد المولات بمدينة في الإمارات.

ويوضح فيديو عددا من الرجل يلوحون بهواتفهم ويدفعون بعضهم محاولين الاقتراب من الشابة الشهيرة، حيث قاموا بمحاصرتها بجانب المصعد لتبدأ بعدها في الصراخ، بينما حاول أحد المتواجدين من الرجال حمايتها منهم حتى تمكنت من الهرب.

وقالت حريم شاه على “تويتر”: “دعيت كضيف في افتتاح مول الواحة في دبي. مئات الرجال الباكستانيين هاجموني ودفعوني بل بعضهم ركلوني. هل هذه هي الطريقة التي تعامل بها النساء؟”.

وفي سياقٍ آخر، قالت حريم شاه في فيديو آخر نشرته على حسابها في “تويتر” إن وزير الدولة للسكك الحديدية، الشيخ رشيد أحمد، أرسل لها مقاطع فيديو “غير لائقة”، وقالت إنه طلب منها الحضور إليه.
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