خطف شاب في ابها
خطف شاب في ابها
Videoالهدهد

داسوه بأقدامهم ونكّلوا به .. خطف شاب وتعذيبه في السعودية بسبب ما قاله عن أمّه في هذا الفيديو

كتب وطن
0

أشعلت حادثة اختطاف شاب وتعذيبه على أيدي مجموعة من الشبان في جدلاً وغضباً واسعين بمواقع التواصل.

ولم يكتفِ الخاطفون بتعذيب الشاب والاعتداء عليه والدّوس عليه بأقدامهم، بل قاموا بتوثيق فعلتهم بالفيديو.

ويعود السبب في ذلك وفق ما تابعت “وطن”، إلى ظهور المجني عليه في فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، وهو يقول إنه باكستاني من “أم قحطانية”، وتهديده بقتل شخص معين.

وتصدرهاشتاغ #خطف_شاب_في_ موقع تويتر بالسعودية، إذ أبدى المغرّدون غضبهم مما تعرّض له الشاب من إعتداء وحشيّ وطالبوا الجهات الامنية بمحاسبة الجناة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حسبما صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كما هو الحال في دبي.. “الخمر والبكيني” قريبا في السعودية بأمر ابن سلمان…

الهدهد

لعنة دم خاشقجي تلاحق ابن سلمان.. نيوزيلندا تصدم السعودية العظمى بهذا القرار بعد…

حياتنا

“مساج حريمي فقط” ومقاطع إباحية.. ضبط مُستدرج النساء الذي ذاع صيته في…

تقارير

“وول ستريت جورنال” تكشف خبايا محاكمة قتلة خاشقجي ومن هم الخمسة الذين حكم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.