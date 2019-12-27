داسوه بأقدامهم ونكّلوا به .. خطف شاب وتعذيبه في السعودية بسبب ما قاله عن أمّه في هذا الفيديو

أشعلت حادثة اختطاف شاب وتعذيبه على أيدي مجموعة من الشبان في السعودية جدلاً وغضباً واسعين بمواقع التواصل.
ولم يكتفِ الخاطفون بتعذيب الشاب والاعتداء عليه والدّوس عليه بأقدامهم، بل قاموا بتوثيق فعلتهم بالفيديو.
ويعود السبب في ذلك وفق ما تابعت “وطن”، إلى ظهور المجني عليه في فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، وهو يقول إنه باكستاني من “أم قحطانية”، وتهديده بقتل شخص معين.
وتصدرهاشتاغ #خطف_شاب_في_ابها موقع تويتر بالسعودية، إذ أبدى المغرّدون غضبهم مما تعرّض له الشاب من إعتداء وحشيّ وطالبوا الجهات الامنية بمحاسبة الجناة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حسبما صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير