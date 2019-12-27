حاكم دبي محمد بن راشد يُثير جدلاً واسعاً بسبب هذه التغريدة عن خوف الحاكم من شعبه!!

أثارت تغريدةٌ نشرها حاكم دبي محمد بن راشد عن خوف الحاكم من شعبه جدلاً واسعاً بين المغرّدين.



وكتب “بن راشد” في التغريدة: “علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.



وأضاف: “نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه”.



وختم تغريدته بقوله: “علمتني الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده”.

#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها… نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019

واستغرب المغردون ما قاله “بن راشد” متناسياً أن الإمارات تدخلت وبشكل غير مسبوقة سواءٌ بشكلٍ مباشر أو عبر أذرع تموّلها لتنفيذ أجندتها في أغلب الدول العربية، ودعمها للإنقلابات والثورات المضادة كما حدث في مصر وغيرها .

آلاف المسلمين تقتل في اليمن وليبا بسبب طيشكم انتم ومحمد بن زايد.



فباي كوكب عايش انت تتحدث عن عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

كفوا ايديكم عن دماء المسلمين فقطططططططط — متعاون مع التعاون (@momasari) December 27, 2019

صدقت..



– يخاف من شعبه

– لا يشرب من قهوتهم

– يستعين بشركة بلاكووتر لحمايته

– يسجن من يعبر عن تعاطفه — فهد الخليج (@arab4a) December 27, 2019

ماذا عن عشرات الشباب الإماراتي المبعد من وطنه لأن حياته مهددة بالاعتقال كما عشرات معتقلي الرأي، وأكثر من ذلك يحرم أهله من السفر لزيارته!! هل يعد هذا خوف النظام من الشعب؟!



كلامك جميل لكنه لا يتفق مع الفعل للأسف، كم كنا نود أن تكون الامارات قبلة لكل أبناء الأمة ومعول بناء لا هدم — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 27, 2019