بينما يُدنّس المستوطنون المسجد الأقصى .. ضاحي خلفان يُهنّئ أبناء عمومته في “تل أبيب” بعيد “الحانوكا” العبري!

هنأ ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على حسابه في “تويتر” اليهود بما يُسمى عيد “الحانوكا” العبري.

وقال في تغريدةٍ بـ”تويتر”: “انا اول مرة اهنئ اليهود بحانوكا..ما ادري انهم يحنوكون !”.

وأضاف مدعياً: “الحقيقة التي اكتشفتها ان اليهود يهنئون كثير من المسلمين بأعيادهم”.

انا اول مرة اهنئ اليهود بحانوكا..ما ادري انهم يحنوكون !

الحقيقة التي اكتشفتها ان اليهود يهنئون كثير من المسلمين بأعيادهم… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 26, 2019

وغردت حسابات السفارات الإماراتية عبر تويتر في 22 من الشهر الجاري، بعدّة دول بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بالتهنئة لليهود بمناسبة “الحانوكا”.

وأعرب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم، عن أمله في أن تشهد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية مزيدًا من التطور في عام 2020 المقبل.



وعبر روتم في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، عن سعادته بتلقي التهاني من سفارات الإمارات في العالم لليهود بمناسبة عيد “الحانوكا” ( الأنوار اليهودي).

Among the many heartwarming #Hanukkah wishes from world leaders & Foreign Ministries, we were delighted to also receive greetings from embassies of the #UAE around the 🌎.



We appreciate these warm messages and hope to see 🇮🇱🇦🇪 relations further grow in 2020! pic.twitter.com/pYiDkvaVPo — Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) December 24, 2019

والأحد الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغريدة لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد على تويتر أشار فيها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، كما رحب نتنياهو في تصريحات له السبت بما سماه “التقارب بين تل أبيب والكثير من الدول العربية”.

أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/BteIBnor1b — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 21, 2019

وشهد المسجد الاقصى المبارك خلال أيام ما يسمى عيد “الحانوكا”، اقتحامات واسعة من عصابات المستوطنين بحماية شرطة الإحتلال الإسرائيلي.

وكانت منظمات “الهيكل” المزعوم أعلنت عن اقتحامات جماعية للأقصى خلال ما يسمى عيد “الحانوكاه” الذي يتواصل حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ويعد “الحانوكاه” بحسب الموروث اليهودي من أكثر الأعياد ارتباطا بـ”الهيكل” المزعوم لذلك فهو أكثر الأعياد والمواسم اليهودية ربطا بالمسجد الأقصى من ناحية مزاعم الرواية التوراتية.

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، وذلك عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، من بينها الإمارات.