ليست نكتة.. “شاهد” لبناني حمل “الفأس” بدلا من “الفيزا” ودخل البنك طالبا أمواله وما فعله مع الموظفين صادم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو صادم لمواطن اقتحم البنك بـ”فأس” طالبا أمواله، بعد أن يأس في طلبها بالطرق الرسمية المعتادة نظرا لأزمة السيولة والبنوك بالدولة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن أحد سكان الشمال اللبناني استشاط غضباً من الإجراءات المشددة التي تتخذها المصارف في سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية، وهو ممن له وديعة في «بنك الاعتماد اللبناني»، فمضى إلى «فرع عكار العبدة» حيث حسابه، ليحل مشكلته معه بطريقة مختلفة عن سواه.

دخل إلى البنك حاملاً فأساً من نوع «بلطة» طويلة المقبض، مخصصة لقطع الأشجار الضخمة، وهدد العاملين فيه باستخدامها، وراح يصرخ «بدّي مصرياتي.. بدّي مصرياتي»، طبقاً لما هو مسموع في الفيديو المعروض قبل أن يتدخل المواطنون لمنعه من أي فعل متهور.

لم يرد للآن اسم مقتحم البنك بالفأس، أو إذا ما اتخذت الشرطة أي إجراء بحقه.

في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها المصارف على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية على حد سواء، تكثر إعتراضات المواطنين الذين يعبّرون بوقفات احتجاجية امام المصارف ومصرف لبنان.

ولا يخلو الأمر من عدد من الإشكالات تسجّل يومياً في فروع المصارف في المناطق اللبنانية كافة.