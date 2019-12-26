عضو شورى سعودي فاض به الكيل من منتجات الإمارات المغشوشة وصرخ داخل المجلس:السعودية صارت “سوق للخردة”

شن عضو مجلس شورى سعودي هجوما عنيفا على هيئة “الغذاء والدواء” منتقدًا أداءها بعد فتح المجال لشركات التبغ لدخول “الدخان” المغشوش، وعدم احترام شريحة المستهلكين من المدخنين.

يأتي ذلك بعد فضيحة المنتجات الإماراتية المغشوشة وعلى رأسها التبغ القادم من جبل علي، والتي فضحها ناشطون سعوديون في حملة واسعة على تويتر لاقت استجابة خليجية كبيرة.

عبدالهادي العمري عضو مجلس الشورى بالسعودية قال تعليقًا على تقرير هيئة الغذاء والدواء، الذي عُرض اليوم بمجلس الشورى: “الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ إنشائها بقرار مجلس الوزراء ومهمتها هي ضمان سلامة الغذاء والدواء وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية والإلكترونية التي تمسّ صحة الإنسان، ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف مع كل هذه المهام الجسام لحماية المجتمع”.

وتابع وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية: “إذا وجدت لديكم العقوبات المليونية كما في بعض الدول فلا بأس، أما أن تقلدوهم في توحيد العلبة فهذا غير مقبول، ولهذا فالهيئة سبب الغش الرئيسي، وأسواقنا أصبحت كسوق الخردة تستقبل كل البضائع دون رقيبٍ ولا حسيب”.

وقبل أسبوعين شارك مشاهير سعوديون في تأييد حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات والبضائع الإماراتية، لاتهامها بسوء الجودة والخامة.

ورفض مشاهير تصوير الحملة بأن قطر تقف وراءها، وأن الهدف منها ضرب العلاقة المتينة بين الرياض وأبو ظبي.

وقال سعوديون أشهرهم الممثل الكوميدي عبد الله السدحان، وحساب “موجز الأخبار” (مقرب من الحكومة ويتابعه 3.8 مليون)، الذي إن الهدف من الحملة مقاطعة المنتجات المغشوشة فقط.

وأوضح “موجز الأخبار” أن سوق جبل علي “يغرق” بهذه المنتجات التي يتم تصديرها إلى السعودية.

وهاجم سعوديون بعض مواطنيهم الذين رفضوا الحملة بحجة أنها تضر بالعلاقة مع الإمارات، قائلين إن صحة وسلامة المواطن السعودي أهم من أي علاقة مع دولة أخرى.

واستدعت الحملة الكبيرة دفع حكومة أبو ظبي إلى التعليق عليها بشكل رسمي، بعد يومين من محاولة مغردين إماراتيين شيطنة الحملة، وإسقاطها.