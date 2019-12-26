“حلقة النار” ظهرت في السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر وإيران.. “شاهد” لحظة كسوف الشمس في الدول العربية

شهدت العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، صباح اليوم الخميس، كسوفاً نادراً للشمس ظهر بشكل جزئي، ليبلغ ذروته منتصف النهار في ماليزيا، وينتهي مع غروب الشمس بالمحيط الهادئ.

يعدّ الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف، إذ يغطي القمر مركز الشمس، ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر على شكل حلقة نار.

ويختفي ضوء الشمس نتيجة وجود القمر (المحاق) بين الشمس والأرض، ما يحجب أشعة الشمس، ويلقي بظلاله على أجزاء من الأرض.

وبسبب مسار مدار القمر حول الأرض على المستوى الكسوفي بزاوية 5 درجات، فلا تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة بشكل دائم لذا فإن كسوف الشمس حدث نادر.

كسوف الشمس سيبدو وكأنه ينتقل من مكان إلى آخر لأن المنطقة المظلمة أثناء الكسوف تتغير بسبب أن القمر والأرض يتحركان باستمرار، وتدور الأرض حول محورها كما تدور حول الشمس، ويدور القمر حول الأرض.

السعودية..

وأعلنت جهات حكومية سعودية عن إرجاء بداية دوام اليوم الخميس لحين زوال كسوف الشمس الذي أطلق عليه تسمية “حلقة النار”.

ومن بين هذه الجهات، وزارة الإعلام ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الحج والعمرة والبلدية والقروية وهيئة حقوق الإنسان، نظرا لتزامن بداية وقت الدوام الرسمي مع ظاهرة الكسوف، ولتمكين موظفيها من أولياء أمور الطلاب والطالبات من متابعة وصول أبنائهم إلى مدارسهم في الوقت المناسب.

#الشمس_اليوم

رصد خاص لطقس العرب لـ #كسوف #شمس_اليوم #الخميس من من جبل الأربع في #الاحساء



من تصوير عضو فريق مطاردي العواصف التابع لطقس العرب في #السعودية محمد ابراهيم pic.twitter.com/kLsMrzQ0aV — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2019

في غضون ذلك، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز، حسن محمد عسيري، إن أغلب مناطق المملكة ستشهد كسوفا جزئيا للشمس، ما عدا محافظة الأحساء التي ستشهد كسوفا حلقيا، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية.

إيران..

هذا وشهدت عدة مدن إيرانية اليوم الخميس كسوفا حلقيا للشمس، في ظاهرة فلكية هي الأخيرة لعام 2019 أطلقت عليها تسمية “حلقة النار”.

كذلك شهدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين هذه الظاهرة، التي توقع خبراء حدوثها ثانية في 21 يونيو من العام المقبل، تزامنا مع الانقلاب الصيفي، حيث سيتمكن سكان إفريقيا وآسيا من رؤيتها.

صباح#كسوف_الشمس



أشرقت الشمس صباح اليوم "منكسفة" في حدث نادر يعرف ب"حلقة النار". pic.twitter.com/yGRpL47DUM — marwa.alsnhory (@marwaalsnhory) December 26, 2019

الافتاء المصرية..

من جهتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنة متفق عليها.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

أنواع لكسوف الشمس

– الكسوف الجزئي للشمس، عندما يحجب القمر قرص الشمس جزئياً فقط، ويتكون شبه ظل القمر على سطح الأرض.

– كسوف الشمس الحلقي، ويحدث عندما لا يكون قرص القمر كبيراً بما يكفي لتغطية كامل قرص الشمس، وتبقى حواف الشمس الخارجية مرئية لتشكل حلقة من النار في السماء ويحدث عندما يكون القمر بالقرب من الأوج (أبعد نقطة له عن الأرض).

– الكسوف الكلي للشمس، ويحدث عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، ولا يمكن أن يحدث إلا عندما يكون القمر بالقرب من الحضيض (أقرب نقطة في مساره حول الأرض)..

– كسوف شمسي هجين، وهو النوع الأكثر ندرة ويحدث عندما يتغير الكسوف نفسه من كسوف حلقي إلى كسوف كلي للشمس، أو العكس، على طول مسار الكسوف

أساطير حول الكسوف..

تعتبر الكثير من الثقافات أن الكسوف الشمسي له أسباب متعددة حسب ثقافة كل شعب، فكسوف الشمس يعني في الإغريق أن الآلهة غاضبة على البشر وأنها على وشك إلحاق الضرر بها.

واعتقد الرومان أن الكسوف يعني أن الآلهة على وشك إنزال غضبها على الملك، لذلك كانوا يختارون السجناء أو الفلاحين ليقفوا مثل الملك على أمل أن يحصلوا على عقوبة الكسوف والملك الحقيقي يخلص منها، وبمجرد انتهاء الكسوف، يتم إعدام الملك.

فيما يعتبر الكسوف في الأساطير الهندوسية أمراً مشؤوماً، فالشمس التي يعتبرونها قوة رئيسية في حياتهم تختفي ما يجعله فألاً لحدوث أي شيء شرير.