“خبتم وخاب مسعاكم”.. “شاهد” الاعلامي العُماني عادل الكاسبي يكشف سبب “الشائعات” التي تستهدف السلطان قابوس

دعا الاعلامي العُماني الشهير، عادل الكاسبي، العمانيين إلى تجنب الشائعات التي تستهدف وحدة سلطنة عمان وسلطانها قابوس بن سعيد، وعد الاستماع أو الالتفات لها.

وقال الكاسبي في فيديو رصدته “وطن”، إن الشائعات التي تطاول رموز سلطنة عمان، لها أغراض عديدة, مضيفاً :” لن تصدر شائعة الا وورائها سبب وغرض معين، كوننا نعلم جميعاً أن سلطنة عمان مستهدف، وهناك من يريد زعزعة الداخل العماني باستهداف رموزه وكياناته ومكوناته.

الإشاعات مهما كان حجمها ونوعها وتوقيتها لن تسطيع النيل من هذا النسيج العماني المتماسك ، خبتم وخاب مسعاكم ، فأنتم أمام وطنٍ قام على أكتاف الرجال الشرفاء ودعوات النساء الماجدات.

#السلطان_قابوس pic.twitter.com/IJ93HCEDFS — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 26, 2019

ودعا الكاسبي إلى عدم الالتفات والاستماع إلى تلك الشائعات، مطالباً في الوقت ذاته إلى استقصاء المعلومة من المصدر ذاته

وتتعرّض سلطنة عمان والسلطان قابوس منذ أيّام لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويقود الحملة حسابات إماراتية ومغرّدون مرتزقة لها في مقدّمتهم المرتزق الأردني يوسف علاونة ونصير العمري، إضافةً إلى الإماراتي البذيء حمد المزروعي.

وفي هذا السياق، كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الاربعاء، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.