إعلامي عُماني بارز: هذا ما يجب أن نقوله جميعاً عن صحة السلطان قابوس

لمواجهة الشائعات التي تنشرها حسابات مغرّضة بهدف تأليب زعزعة الودة العمانية، طالب الاعلامي العُماني الشهير، عادل الكاسبي، العُمانيين الى عدم الإلتفات الى تلك الأخبار المضللة.

بعون الله وقوته وقدرته ، سيدنا جلالة #السلطان_قابوس في صحة وعافية

اللهم آمين pic.twitter.com/6yMh1zbxkC — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 26, 2019

وقال “الكاسبي” إنّه يجب على أبناء الشعب العماني التأكد بأن السلطان قابوس في صحة وعافية وخير، حتى يصدر أي بيان من ديوان البلاط السلطاني.

لا أملك أي مصدر ولكن هذا ما يجب أن نقوله جميعا، نعم هو بخير حتى يصدر أي بيان من بلاط جلالته ، اللهم أحفظه وارزقه العافية . — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 26, 2019

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان حالة من الجدل واللغط بعد تداول أنباء مزعومة، عن بيان هام سيصدر عن البلاط السلطاني تزامناً مع الشائعات المتداولة عن صحة السلطان قابوس العائد من رحلة علاجية في بلجيكا قبل أيام.

وفتح الصمت الحكومي في السلطنة الباب للتخمينات ونشر الإشاعات والأكاذيب كلٌ حسب أهدافه، وبينما دعا العديد من مواطني السلطنة الحكومة لإصدار بيان يوضح ما يحدث ويقطع هذه الشائعات، حيث انتشرت قبل ساعات تغريدة نشرتها عدة حسابات تزعم أن البلاط السلطاني سيصدر بيانا هاما خلال ساعات.

وكذّب الصحفي العُماني البارز مختار الهنائي هذه المعلومات في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابه الموثق بتويتر وقال: “ومنذ متى كانت البيانات الحكومية والمراسيم السلطانية يتم تسريبها قبل صدورها؟”.

ومنذ متى كانت البيانات الحكومية والمراسيم السلطانية يتم تسريبها قبل صدورها؟!!

الكلام يكثر واللغط ينتشر، وفي الأخير ليس لنا جميعًا سوى انتظار ما يصدر من الجهات الرسمية، والتي هي أكثر دراية بالوقت والزمان المناسب لنشر أي معلومة أو بيان. #عمان_بخير — المختار الهنائي (@MuktarOman) December 26, 2019

وتابع موضحا:”الكلام يكثر واللغط ينتشر، وفي الأخير ليس لنا جميعًا سوى انتظار ما يصدر من الجهات الرسمية، والتي هي أكثر دراية بالوقت والزمان المناسب لنشر أي معلومة أو بيان.”

بينما حذر حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتصديه للشائعات عن السلطنة من هذه الرسائل مشيرا إلى أنه تحمل روابط خبيثة، وتهدف لاستدراج النشطاء لفتح هذه الروابط عبر مثل هذه العناوين المثيرة ومن ثم اختراق حساباتهم وجمع معلومات عن أجهزة وشبكات المستخدمين.