ضابط إماراتي يكشف التفاصيل: “10” ملايين دولار وظفها طحنون بن زايد لترويج خبر وفاة السلطان قابوس

كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

١٠ ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على

صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة

السلطان قابوس بن سعيد ، حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث

عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف

الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه. — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2019

ونشطت خلال اليومين الماضيين، حملة بدت أنها منظمة عبر شخصيات وحسابات إماراتية وأخرى محسوبة على عيال زايد، روجت خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وهو ما فجر موجة غضب واسعة في الشارع العماني الذي تصدى بشراسة لهذه الحملة عبر العديد من الهاشتاجات التي برهنت حب الشعب العماني لسلطانه على عكس ما يحاول الذباب ترويجه.

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

ادّعى المرتزق يوسف علاونة المقرب من عيال زايد أن معلومات وصلته من المستشفى تفيد بأن السلطان قابوس بن سعيد توفي.حسب ادعائه

وأضاف زاعماً أن لديه معلومات عن الخليفة المرجح للسلطان قابوس، “لكن هذا الأمر يخص الشعب العماني” ولا يريد التدخل فيه . كما زعم

إلى جانب يوسف علاونة، أطل الصحفي الاسرائيلي ايدي كوهين وهو الاخر معروف عنه إثارته للضغائن، زاعما وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وكتب “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”رحمك الله يا سُلطان عُمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين”

وتابع:”نتمنى إنتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السُلطان أحمد آل سعيد”

هذا وبعث السلطان قابوس بن سعيد، الثلاثاء، بحسب وكالة الانباء العمانية الرسمية، برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

ويأتي إرسال السلطان قابوس رسالة التعزية للرئيس الجزائري، تفنيداً لما تقوم به حسابات مغرضة ومعادية للسلطنة بنشر إشاعات عن وفاة السلطان، بعد عودته من بلجيكا حيث وصلها لإجراء فحوصات طبية، وعاد للسلطنة.