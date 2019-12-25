“طبال عيال زايد” وسيم يوسف يبرر قمع الصين لـ”المسلمين الايغور” ويثير موجة غضب واسعة

أثار الداعية الاماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد، جدلاً واسعاً، في دفاعه عن جرائم الصين ضد مسلمي الايغور.

ونشر وسيم يوسف فيديو تابعته “وطن”، لـ”متطرفين” يثيرون ذعر سكان في الصين، متسائلا عن سبب عدم تطرق مشايخ ظهروا مرارا للتحريض على الصين لهؤلاء المتطرفين.

وأضاف طبال عيال زايد قائلاً :” هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!.. لا تنظر بعين واحدة, تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن!.

طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj — MBZ شكراً (@waseem_yousef) December 25, 2019

يذكر أن قضية مسلمي الإيغوير في إقليم شينجيانغ في الصين وسوء معاملة الأخيرة لهم تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية، كان آخرها ما تطرق له لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وهو مسلم ألماني من أصول تركية، إذ وصف مسلمي الإيغور بأنهم “محاربون يقاومون الاضطهاد”، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.

وأثارت تغريدة وسيم يوسف، موجة غضب واسعة وردود فعل فجرت مواقع التواصل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدته المثيرة.

اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. — Hamd Ahmed (@HamdAhm71611758) December 25, 2019

سود الله وجهك و ولعنك واعد لك عذابا اليما شديدا في الدنيا والاخره — موج البحر (@Sultanzade7) December 25, 2019

هم مستضعفين ولكن الله معهم…حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم و من أيد الظالمين — Isabee (@FatihalrahmanO) December 25, 2019

وكأنك تقول معهم حق.



حسبي الله ونعم الوكيل في كل عمل يؤدي الى دم… — majd (@AhmedalsaIeh_SY) December 25, 2019

قسمًا بالله ستسأل يا وسيم عن كل حرف تتفوه به ، أسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعاملك بعدله لا برحمته لأنك لم تحترم مكانتك كشيخ دين يعتبر مرجعًا للعديدين و إني لأجد في نفسي رغم ذنوبي و أخطائي و عصياني حمية للدين أكثر منك يا صاحب اللحية و المواعظ. — M ❣ Obaidat (@MTO_4) December 25, 2019

وأثارت قضية الايغور تضامن دولي واسع مع المسلمين الايغور، الا في إمارات السعادة التي خرج طبالها وسيم يوسف ليؤيد ما تفلعه الصين بحق الاقلية المسلمة، وهو ما يشير إلى وجود تعليمات صدرت لهذا الطبال حتى يخرج بهذه التغريدة المثيرة.

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وكانت محكمة إماراتية في أبوظبي، عقدت أمس الثلاثاء، أولى جلساتها في القضايا التي رفعها خطيب مسجد الشيخ زايد وسيم يوسف أو ما يعرف بـ”طبال عيال زايد”، ضد مواطنين إماراتيين انتقدوا تطاوله على الصحيح بخاري وتشكيكه بصحة جميع أحاديث كتاب ” البخاري”.