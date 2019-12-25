“طبال عيال زايد” وسيم يوسف يبرر قمع الصين لـ”المسلمين الايغور” ويثير موجة غضب واسعة

أثار الداعية الاماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد، جدلاً واسعاً، في دفاعه عن جرائم الصين ضد مسلمي الايغور.
ونشر وسيم يوسف فيديو تابعته “وطن”، لـ”متطرفين” يثيرون ذعر سكان في الصين، متسائلا عن سبب عدم تطرق مشايخ ظهروا مرارا للتحريض على الصين لهؤلاء المتطرفين.
وأضاف طبال عيال زايد قائلاً :” هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!.. لا تنظر بعين واحدة, تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن!.
يذكر أن قضية مسلمي الإيغوير في إقليم شينجيانغ في الصين وسوء معاملة الأخيرة لهم تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية، كان آخرها ما تطرق له لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وهو مسلم ألماني من أصول تركية، إذ وصف مسلمي الإيغور بأنهم “محاربون يقاومون الاضطهاد”، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.
وأثارت تغريدة وسيم يوسف، موجة غضب واسعة وردود فعل فجرت مواقع التواصل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدته المثيرة.
وأثارت قضية الايغور تضامن دولي واسع مع المسلمين الايغور، الا في إمارات السعادة التي خرج طبالها وسيم يوسف ليؤيد ما تفلعه الصين بحق الاقلية المسلمة، وهو ما يشير إلى وجود تعليمات صدرت لهذا الطبال حتى يخرج بهذه التغريدة المثيرة.
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وكانت محكمة إماراتية في أبوظبي، عقدت أمس الثلاثاء، أولى جلساتها في القضايا التي رفعها خطيب مسجد الشيخ زايد وسيم يوسف أو ما يعرف بـ”طبال عيال زايد”، ضد مواطنين إماراتيين انتقدوا تطاوله على الصحيح بخاري وتشكيكه بصحة جميع أحاديث كتاب ” البخاري”.