هكذا روّج البذيء الإماراتي حمد المزروعي لوفاة السلطان قابوس .. عُمانيون تصّدوا له وحذّروه من اللعب بالنار

تزامناً مع الحملة التي شنّها الذباب الإلكتروني الإماراتي، ومغرّدون مرتزقة ممولون من الإمارات، لبث شائعات وفاة السلطان قابوس بن سعيد، اختار المغردّ الإماراتي البذيء حمد المزروعي، الترويج للأمر عبر نشر صورةٍ للسلطان دون إرافاقها بأي تعليق.

ورآى مغرّدون أن البذيء “المزروعي” أراد بنشر تلك الصورة بدون تعليق أن يُشارك حفنة المرتزقة الذين يروّجون لشائعة وفاة السلطان.

وقال حساب [الشاهين] العُماني الشهير، تعليقاً على تغريدة “المزروعي”: “هل احترق كرتك يا حمد فاحتميت بهيبة الأسد ؟ أم كعادتك تكتفي بصورة وتعود للتعليق بحساباتك الأخرى؟”.



وأضاف: “في كل الاحوال لا تصبح الجرابيع ثعالب بمجرد دخولها عرين الكواسر.ننصحكم بالامتناع عن اللعب بالنار لئلا نسقيكم بنزيناً صافياً98 Octane”.

هل احترق كرتك يا حمد فاحتميت بهيبة الأسد ؟

أم كعادتك تكتفي بصورة وتعود للتعليق بحساباتك الأخرى؟

في كل الاحوال لا تصبح الجرابيع ثعالب بمجرد دخولها عرين الكواسر

ننصحكم بالامتناع عن اللعب بالنار لئلا نسقيكم بنزيناً صافياً

98 Octane https://t.co/YTCtyLZV2Z — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 25, 2019

أمّا الكاتب العُماني المعروف [عباس المسكري] فردّ على “المزروعي” بقوله إن السلطان قابوس: “سيدك وتاج راسك بخير وعافية”.

سيدك وتاج راسك بخير وعافية — صوت الحق العماني (@soudsalim6) December 24, 2019

بينما غرّد حساب [أبومستهيل] العُماني بقوله لـ”المزروعي”: “أنتم أخشاب خرقاء ما إن تبتل حتى تصبح سهلة الكسر. تحاولون كالحشرة التخلص من هيكلكم الخارجي بصنع (قيم مزورة) إلا أن هذا غير ممكن وتضل صورتكم للشعوب أنكم حشرات. تركناكم طلقاء بذبابكم الإلكتروني ومخلفاتكم من المرتزقة. فلو أردنا أن نفزع الحية لا نحتاج فقط سوى أن نضرب الأرض بأقدامنا”.

أنتم أخشاب خرقاء

ما إن تبتل حتى تصبح سهلة الكسر

تحاولون كالحشرة التخلص من هيكلكم الخارجي بصنع (قيم مزورة)

إلا أن هذا غير ممكن وتضل صورتكم للشعوب أنكم حشرات

تركناكم طلقاء بذبابكم الإلكتروني ومخلفاتكم من المرتزقة

فلو أردنا أن نفزع الحية لا نحتاج فقط سوى أن نضرب الأرض بأقدامنا https://t.co/6kj0sCUJ3e — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 25, 2019

وغرّد حساب [أندلس عمان] رداً على تغريدة “المزروعي” قائلاً: “السلطان قابوس السيف في الغمد لا تخشى مضاربه وسيف عينيه في الحالين بتار”.

#السلطان_قابوس السيف في الغمد لا تخشى مضاربه وسيف عينيه في الحالين بتار — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) December 24, 2019

وتمنّى المغرّد العُماني [عزمي] أن يكون يوم “المزروعي” قبل يوم السلطان.

يومك قبل يومه يا رب العالمين — ﮼عزمي﮼🇴🇲 (@AzmiALasmi1) December 24, 2019

ويتعرّض السلطان قابوس لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وفي هذا السياق، كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الاربعاء، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

١٠ ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على

صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة

السلطان قابوس بن سعيد ، حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث

عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف

الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه. — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2019

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.