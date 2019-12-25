كاتب أردني “شامت” يستفز العُمانيين بصورة مسيئة وتغريدة “حقيرة” عن السلطان قابوس:”مات فعلا”

شن ناشطون عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا وحادا على الكاتب والأكاديمي الأردني الدكتور نصير العمري، بعد إساءته لكل الشعب العُماني بتغريدة مستفزة مسيئة ومهينة لسلطانهم قابوس بن سعيد.

ونشر “العمري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) صورة مسيئة لسلطان عُمان ووصفه بالطاغية، مروجا لشائعات وفاته.

وكتب في تغريدته الاستفزازية التي تسببت في هجوم واسع ضده:” لا اريد نشر أخبار كاذبة ولكن يردني ان قابوس مات فعلًا ولكنني لست متأكدا.”

لا اريد نشر أخبار كاذبة ولكن يردني ان قابوس مات فعلًا ولكنني لست متأكدا. يا شباب وشابات #عُمان ها هي الحرية تلوح في الأفق فهل انتم لها؟ فراغ في السلطة بعد وفاة الطاغية قابوس يجب ان تستفيدوا منه للقيام بثورة على النخبة الفاسدة. استعد، صوب، حقق الهدف. ف #لا_طاغية_بعد_قابوس pic.twitter.com/lAqyYJHZ90 — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 25, 2019

وتابع مخاطبا العُمانيين:”يا شباب وشابات #عُمان ها هي الحرية تلوح في الأفق فهل انتم لها؟ فراغ في السلطة بعد وفاة الطاغية قابوس يجب ان تستفيدوا منه للقيام بثورة على النخبة الفاسدة. استعد، صوب، حقق الهدف”

وفتح عُمانيون النار على الكاتب الأردني وشنوا عليه هجوما عنيفا، مستنكرين سفالته وتطاوله على سلطانهم وشماتته بمرضه.

وكتب مغرد عماني مهاجما “العمري” الذي وصفه بالسفيه:”ترك السفهاء افضل من الرد عليهم لان الرد يعطيهم شهره اما تركهم يجعلهم ذليلين بدون متابعين ورتويت”

ترك السفهاء افضل من الرد عليهم.. لان الرد يعطيهم شهره اما تركهم يجعلهم ذليلين بدون متابعين ورتويت — @اﻻنيق@ (@alshbli_88) December 25, 2019

وصفعه آخر قائلا:”للعلم العمانيين يحبونه اكثر من اولادهم ويبكون فرحا لرؤيته في المناسبات عبر الشاشات ولا احد يراقبهم الا الله.”

للعلم العمانيين يحبونه اكثر من اولادهم ويبكون فرحا لرؤيته في المناسبات عبر الشاشات ولا احد يراقبهم الا الله. — ابو عبدالله (@issa_noorii) December 25, 2019

وكتب مغردة عمانية داعية الله أن يرد كيده في نحره:”يااااارب العالمين رد كيدهم في نحورهم واشغلهم في انفسهم”

يااااارب العالمين رد كيدهم في نحورهم واشغلهم في انفسهم — عُمانية🇴🇲 (@0maniah767) December 25, 2019

هذا ويتعرّض السلطان قابوس لحملة هجوم شعواء منذ عودته من رحلته العلاجية في بلجيكا عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

هذا وطالب مغرّدون عمانيون ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، لإلجام الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.