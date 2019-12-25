شيخ قطري يتصدى لتغريدة في حساب مزعوم لـ سعود القحطاني: تمسكوا بالمطالب الـ 13

تصدى الشيخ القطري حمد آل ثاني، لتغريدة من حساب مزعوم باسم المستشار السعودي السابق سعود القحطاني، الذي برأته النيابة السعودية من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد تطاوله على قطر واصفاً إياها بـ”دويلة شرق سلوى” كما قال.

وفي تغريدة مثيرة أطل سعود القحطاني عبر حساب مزعوم لم تتأكد “وطن” من حقيقته، قائلاً :” دويلة شرق سلوى تظن أذا تفاهمت معنا أنا بنتخلى عند أخواننا أهل الإمارات، تبقى الدويلة دويلة والإمارات رافعةً رأسها بتاريخ المغفور له الشيخ زايد”.

دويلة شرق سلوى تظن أذا تفاهمت معنا أنا بنتخلى عند أخواننا أهل الإمارات،

تبقى الدويلة دويلة والإمارات رافعةً رأسها بتاريخ المغفور له الشيخ زايد ،#خلجت_ام_اللاش — سعود القحطاني (@sauodql978) December 25, 2019

ليرد عليه الشيخ القطري حمد آل ثاني، حسب ما تابعت “وطن”، قائلاً له :” أهم شيء قبل لا تتفاهمون معانا لا تنسون ١٣ مطلب .. تمسكوا بها وتذكروا أنكم دولة عظمى وأثبتوا لنا ولو لمرة واحدة إن #عجوز_العوجا وولده #كديش_الدرعية #مبس رجاجيل وعند كلمتهم “.

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أهم شي قبل لا تتفاهمون معانا لا تنسون ١٣ مطلب .. تمسكوا بها وتذكروا أنكم دولة عظمى وأثبتوا لنا ولو لمرة واحدة إن #عجوز_العوجا وولده #كديش_الدرعية #مبس رجاجيل وعند كلمتهم — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) December 25, 2019

ومن جانبه شكك الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني، في رواية توقيف سعود القحطاني على خلفية قضية جمال خاشقجي قائلاً :” من ظن أن #سعود_القحطاني ( دليم ) مستشار المنشار #مبس كان في السجن أو يتم التحقيق معه فهو في سبات عظيم في الحقيقة أن #دليم قائد الذباب السعودي كان معزز مكرم ولم يتجرأ أحد أن يمس شعره من جسده ولكن كان يدير ذبابه بالخفاء وها هو يخرج للعلن من جديد بعد تبرئته من القضاء السعودي النزيه “.

من ظن أن #سعود_القحطاني ( دليم ) مستشار المنشار #مبس كان في السجن أو يتم التحقيق معه فهو سبات عظيم في الحقيقة أن #دليم قائد الذباب السعودي كان معزز مكرم ولم يتجرأ أحد أن يمس شعره من جسده ولكن كان يدير ذبابه بالخفاء وها هو يخرج للعلن من جديد بعد تبرئته من القضاء السعودي النزيه — خالد بن عبدالرحمن آل ثاني (@6althani) December 25, 2019

وأثارت المفاوضات الجارية بين السعودية وقطر، في إطار انهاء الخلاف الخليجي، جنون عيال زايد الذين استثنتهم المفاوضات الدائرة برعاية كويتية عمانية.

وهاجم وزير التغريد الاماراتي، أنور قرقاش، قطر واصفاً إياها بأنها ألد اعداء نفسها، وذلك بعد أن أثارت قطر جنونه بعد إعلانها أن المفاوضات لإنهاء الخلاف الخليجي تجري فقط مع السعودية فقط.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، كتب تغريدة مثيرة على “تويتر”، رصدتها “وطن”، قال فيها :”سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر”.

سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 23, 2019

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد كشف عن تقدم في المفاوضات الثنائية (التي أغاظت عيال زايد)، وهو الامر الذي أثار غضب حكام الامارات.

وفي آخر التطورات قال الوزير القطري إن قطر مستعدة كما قلنا سابقا لأي حورا لا يمس بالسيادة والشأن الداخلي وشدد في الوقت نفسه على أن الدوحة لم تدعم قط “الإخوان المسلمين” ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي.

وأضاف الوزير القطري في حوار مع قناة “CNN”: “لكن، طالما أنهم جزء من حكومات منتخبة، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها”.

وقال وزير الخارجية القطري: “قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا، فيجب أن نسأل الشعوب في مصر وتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة أخرى؟

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