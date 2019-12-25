بعد أن فتح ابن سلمان المملكة “على البحري”.. “شاهد” رونالدو لم يخجل من فعل هذه الحركة الإباحية أمام السعوديين بالرياض

أثارت لقطة للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي التي خسرها فريق “السيدة العجوز”، الأحد الماضي، 3-1 في العاصمة السعودية الرياض غضب واسع بين السعوديين.

وظهر “رونالدو” يقوم بحركة إباحية مشينة داخل الملعب لاستفزاز لاعبي الفريق الآخر، وهو ما اعتبره سعوديون غير لائق في بلاد الحرمين وشنوا هجوما عنفا على هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ لاستضافته تلك النماذج التي تسيء لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

#اوقفوا_عبث_وليد_الفراج حركة غير أخلاقية من رونالدو أثناء مشاركته في مباراة اليوفي ولاتسيو بالرياض pic.twitter.com/N6j5eRkLLL — ابوفيصل (@suhemsalem) December 24, 2019

وبما أن الكاميرات كلها كانت مسلطة على النجم البرتغالي كان واضحا أنه من أكثر اللاعبين غضبا واستياء، لأنه يعتقد أن لا جوائز للخاسر، وأن الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني لا تعني شيئا.

فاللاعب -الذي لم يخسر أي نهائي منذ 2013، وفاز في 14 نهائيا متتاليا مع فريقي ريال مدريد واليوفي ومنتخب بلاده- عند صعوده إلى المنصة لاستلام الميدالية الخاصة لم يصافح الشخص الأخير الموجود في المنصة، وأكثر من ذلك نزع الميدالية من رقبته ووضعها في يده.

وانتشر فيديو للقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم بشأنه رواد هذه المواقع، بين مدافع عنه ومهاجم له، فمؤيده قالوا إنهم يحبون “عقلية الفوز” التي يتمتع بها “صاروخ ماديرا”، أما الطرف الآخر فاعتبر عمله قلة احترام منه للشخص الموجود على المنصة.

واللافت أن لاتسيو هزم “اليوفي” مرتين خلال أيام، الأولى في الدوري بهدفين دون رد، الأمر الذي دفعه للمركز الثاني في الكالتشيو خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق الأهداف.