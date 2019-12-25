رغم “عِواء” المرتزقة وترويجهم لوفاته.. ماذا قال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي عن السلطان قابوس؟

امتدح الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، حكمة سلطان عُمان قابوس بن سعيد.

وقال في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “حكمة السلطان .. ترفرف على أهل عمان”.

وفي تغريدةٍ ثانية، قال “الحرمي” إن “السلطان قابوس بن سعيد لم يبنِ دولة فحسب .. بل بنى قبلها إنسانا عمانيا .. يرتكز على: قيم راسخة .. وأخلاق كريمة .. ومبادئ لا تتأثر بالعواصف ..”.

#قابوس ..

لم يبن دولة فحسب ..

بل بنى قبلها إنسانا عمانيا ..

يرتكز على :

قيم راسخة ..

وأخلاق كريمة ..

ومبادئ لا تتأثر بالعواصف ..#دولة_راسخة_شعب_قوي #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/4IjkToLrnz — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 25, 2019

ويتعرّض السلطان قابوس لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

واعتبر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ سلطان عُمان قابوس بن سعيد أحد “دُهاة العرب”.

وقال الشيخ جوعان بن حمد في تغريدةٍ عبر حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان قابوس بن سعيد بينهم لا تخفى”.

وأضاف قائلاً عن السلطان قابوس: “رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية”.

وختم الشيخ جوعان بن حمد تغريدته بالدعاء للسلطان قابوس بالصحة والعافية .

إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان #قابوس_بن_سعيد بينهم لا تخفى ..

رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية ..

نسأل الله له الصحة والعافية ..#قابوس pic.twitter.com/mQpW8mdMnM — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 24, 2019

وفي السياق نفسه، كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الاربعاء، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

١٠ ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على

صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة

السلطان قابوس بن سعيد ، حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث

عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف

الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه. — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2019

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.

