الإعلامي العُماني موسى الفرعي يوجّه رسالة حادة لـ”الشياطين” التي تسعى لزعزعة الوحدة العُمانية الصلبة

وجّه الإعلامي العُماني البارز موسى الفرعي رسالة قويّة، للجهات التي تسعى لزعزعة الوحدة العمانية عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.



وتتعرّض سلطنة عمان والسلطان قابوس منذ أيّام لحملة شعواء عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.



ويقود الحملة حسابات إماراتية ومغرّدون مرتزقة لها في مقدّمتهم المرتزق الأردني يوسف علاونة ونصير العمري، إضافةً إلى الإماراتي البذيء حمد المزروعي.



وقال “الفرعي” في تغريدة رصدتها “وطن”: “ما أحمق من نفخ الشيطان في معطسه فظن أنه قادر على زعزعة الوحدة العمانية الصلبة، فلا تضير الحجرة الصماء قرون الشياطين”.



وأكد على أن الشعب العُماني “شعب أصيل آمن بحكمة قائده وشموخ وطنه وأصالة تاريخه هو شعب لا يهزم”.

ما أحمق من نفخ الشيطان في معطسه فظن أنه قادر على زعزعة الوحدة العمانية الصلبة، فلا تضير الحجرة الصماء قرون الشياطين.

شعب أصيل آمن بحكمة قائده وشموخ وطنه وأصالة تاريخه هو شعب لا يهزم — موسى الفرعي (@moosaFarei) December 25, 2019

وفي هذا السياق، كشف حساب إماراتي شهير ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الاربعاء، ما قال إنها خطة وضعتها أعلى المستويات في الإمارات لشيطنة سلطنة عمان والترويج لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف على نفسه أنه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (10 ملايين دولار وظفها جهازنا الامني، على صحف غربية وعربية، من اجل الترويج لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كانت من اهداف الترويج، من سيحكم بعده).

إلى جانب ما سبق قال الضابط الاماراتي “بدون ظل” إن هدف الترويج كذلك التحدث عن البطالة في السلطنة اثناء حكمه ، وضعف الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنة عن المواقف العربية، وتضخيم الخلافات الأسرية”.

١٠ ملايين دولار وظفها جهازنا الامني ، على

صحف غربية وعربية ، من اجل الترويج لوفاة

السلطان قابوس بن سعيد ، حيث كانت من اهداف الترويج ، من سيحكم بعده ، والتحدث

عن البطالة في السلطنه اثناء حكمه ، وضعف

الاقتصاد العماني ، وابتعاد السلطنه عن المواقف العربيه ، وتضخيم الخلافات الاسريه. — بدون ظل (@without__shadow) December 25, 2019

وتصدرت هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.



وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.