اتصالات سعودية وقطرية رسمية بالبلاط السلطاني تزامنا مع شائعات وفاة السلطان قابوس.. وهذه التفاصيل

أفادت وزارة الخارجية العُمانية أن ⁧يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تلقى اتصالا هاتفيًا من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود⁩ وزير الخارجية السعودي للاطمئنان على صحة السلطان قابوس.

وبحسب ما نشرته الخارجية العُمانية على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) فقد نقل وزير الخارجية السعودي تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود⁩ وولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان.

كما تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله اتصالا هاتفيًا من صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان_آل_سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود وسمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان_آل_سعود — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

وأضافت الخارجية في تغريدة أخرى بأن “بن علوي” ⁧‫تلقى أيضا اتصالا هاتفيًا من الشيخ ⁧محمد بن عبدالرحمن آل ثاني⁩ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر للاطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ ⁧‫تميم بن حمد آل ثاني بالشفاء العاجل للسلطان قابوس.

تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ #محمد_بن_عبدالرحمن_آل_ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

هذا ويتعرّض السلطان قابوس لحملة هجوم شعواء منذ عودته من رحلته العلاجية في بلجيكا عبر نشر شائعات عن وفاته من قبل حسابات فتنة ومغرّدين مرتزقة بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وطالب مغرّدون عمانيون ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، لإلجام الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.

ومنذ تولي السلطان قابوس السلطة في عام 1970، أعلن الخطوط الرئيسة لسياسته الخارجية وذكر أنها مبنية على حسن الجوار مع كافة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وتدعيم علاقات عمان معهم جميعًا، وإقامة علاقات ودية مع سائر دول العالم، والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها فى كل المجالات، وأوضح أنه يؤمن بالحياد الإيجابي ويناصره تمامًا.

ورغم الخلافات التي دبت في الشرق الأوسط، نأت عمان بنفسها عنها والتزمت الحياد، فرفضت المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده الإمارات والسعودية في اليمن واستقبلت اجتماعت عدة للحوثين ووفد الحكومة لرأب الصدع، ولم تشارك بالمقاطعة العربية والخليجية مع قطر وتوسطت لحل الأزمة، ولها علاقات قوية مع إيران وكذلك أمريكا وتدخلت لحل الصراع النووي، ومع إسرائيل وفلسطين، وغير ذلك مع كل الدول.

وليس للسلطان أي أبناء لذلك ليس هناك وريث واضح كما أنه لم يختر وليا للعرش طوال سنوات حكمة لكنه سجل رغبته في تحديد خليفته في خطاب سري مغلق موجه لمجلس عائلة آل سعيد الحاكمة والتي يتداول أبناؤها حكم البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر.

ووفقاً للمادة 6 من الدستور العماني، فإن الأسرة الحاكمة مكفّلة بتعيين حاكم جديد للبلاد بعد مضي ثلاث أيام من عزل أو وفاة السلطان الموجود ولم يتم تعيين أحد بدلاً منه، فإذا لم يتمكن أعضاء مجلس الشورى الملكي من انتخاب خليفة للسلطان فإن مجلس الشورى الدفاعي العماني سينتخب أحدا ممن اختارهم الملك قابوس في وثيقته.