ننشر أوّل تحرّك من السلطان قابوس يفضح إشاعات وفاته ويردّ على المغرضين

بعث السلطان قابوس بن سعيد، برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

أفادت بذلك وكالة الانباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

#جلالة_السلطان_المعظم – أبقاه الله – يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامـة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية #الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. pic.twitter.com/iTMg582GkX — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 24, 2019

ويأتي إرسال السلطان قابوس رسالة التعزية للرئيس الجزائري، تفنيداً لما تقوم به حسابات مغرضة ومعادية للسلطنة بنشر إشاعات عن وفاة السلطان، بعد عودته من بلجيكا حيث وصلها لإجراء فحوصات طبية، وعاد للسلطنة.

وينشر المرتزقة من أمثال الأردني يوسف علاونة، ونصير العمري، والهارب المتواجد في لندن سعيد جداد، منذ أيام إشاعات عن وفاة السلطان.

ولا تزال هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، تتصدر قائمة الترند في السلطنة، ويشارك الاف العمانيين في التغريد عبرها داعين للسلطان بالشفاء والسلامة.

جديرٌ بالذّكر أنّ الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، أعلن في وقت سابق الإثنين 23 ديسمبر 2019، وفاة قايد صالح، إثر أزمة قلبية.



وجاءت وفاة هذا الرجل القوي في النظام بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد الخميس الماضي، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وذلك بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



وفور الإعلان الرسمي لخبر الوفاة، عين تبون قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالنيابة أي مع المحافظة على منصبه الأول في القوات البرية.