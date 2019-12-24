شمس الكويتية
شمس الكويتية
حياتنا

شمس الكويتية تُشعل جدلاً بعد نشر صورتها في الحمّام!

كتب وطن
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بين الفينة والأخرى تعمد الفنانة الكويتية لإثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ، سواء بصورها أو تصريحاتها.

هذه المرة، اختارت “شمس” صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي روب الإستحمام وتغلّف شعرها بمنشفة وتجلس في الحوض.

وعلّقت شمس على الصورة، قائلة: “لا تخبرهم بكل تفاصيلك سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً”.وختمت تعليقها بشتيمة .

وأثارت الصورة ردود أفعال متباينة بين متابعي “شمس”، فبينما رآى بعضهم أن لا فائدة من نشر هكذا صورة، استنكر آخرون الشتيمة التي اطلقتها “شمس” في نهاية تعليقها.
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