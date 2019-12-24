شارِب بول “بن زايد” يتلقّى تعليمات لنشر أخبار وفاة السلطان قابوس وخليفته.. و”الشاهين” يتصدّى

نشر المرتزق الأردني يوسف علاونة الذي تستخدمه الإمارات والسعودية لمهاجمة خصومهما، إشاعاتٍ كاذبة عن صحة السلطان قابوس بن سعيد.



وادّعى المرتزق “علاونة” أن معلومات وصلته من المستشفى تفيد بأن السطان قابوس بن سعيد توفي.حسب ادعائه

لدي خبران

ونبدأ بالمهم:

– المعلومات من المستشفى أن السطان قابوس بن سعيد توفي.. فرحمة الله عليه وخالص العزاء للشعب العماني الشقيق

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الخبر غير المهم

– قطر منحت للعراقيين حق الدخول من دون تأشيرة.. في السابق كان الدخول للعراقيين بتأشيرة — yousef-alalawnah يوسف علاونة (@yousef_alalawna) December 24, 2019

وأضاف زاعماً أن لديه معلومات عن الخليفة المرجح للسلطان قابوس، “لكن هذا الأمر يخص الشعب العماني” ولا يريد التدخل فيه . كما زعم



لكنه هاجم الشعب العماني، ووصفهم بلفظٍ خارجٍ، وقال إنّ “سلطان عمان الجديد سيكون عدوا لإيران”.

لدي معلومات عن الخليفة المرجح للسلطان

لكن هذا الأمر يخص الشعب العماني الشقيق ولا نحب أن نتدخل بالحديث عم أي بلد عربي إلا بما يحفظ استقرارها وأمنها وازدهارها

لكني أطمئن بهايم إيران:

سلطان عمان الجديد سيكون عدوا لإيران.. وشكرا

6 — yousef-alalawnah يوسف علاونة (@yousef_alalawna) December 24, 2019

ورداً على ما أورده المرتزق “علاونة”، قال حساب “الشاهين” العُماني -الشهير بمواجهة المتربصين بالسلطنة وناشري الأكاذيب عنها-، إنه منذ يومين بدأت بعض الحسابات المسعورة “بالعواء ومنها حساب (المرتزقة نصير العمري و يوسف علاونة)، بالإضافة لحسابات كنّا نحسبهم أصدقاء فبانت سوأتهم و سقطت اقنعتهم وجاهروا بالغدر و السفاهة”.

متابعينا الاجلاء

نشكركم على لفت النظر لبعض الحسابات المسعورة التي بدأت بالعواء خلال اليومين الماضيين ( المرتزقة نصير العمري و يوسف علاونة) وغيرهم من النوابح

بالإضافة لحسابات كنّا نحسبهم أصدقاء فبانت سوأتهم و سقطت اقنعتهم وجاهروا بالغدر و السفاهة،،،،،،، https://t.co/SkGfb92fCD — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 24, 2019

ووجّه “الشاهين” رسالةً للعمانيين قائلاً: “كونوا كما انتم أقوياء بفكركم صامدون بعقيدتكم شامخين بصلابتكم مرتقين بولائكم فوق الأحقاد و المكائد بكل مستوياتها ومن كافة منابعها ومستنقعاتها وأوحالها”.



وختم قائلاً: “مواء ثعالبهم لا يستثير زئير أسودنا”.

فكونوا كما انتم أقوياء بفكركم صامدون بعقيدتكم شامخين بصلابتكم مرتقين بولائكم فوق الأحقاد و المكائد بكل مستوياتها ومن كافة منابعها ومستنقعاتها وأوحالها

مواء ثعالبهم لا يستثير زئير أسودنا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 24, 2019

وتتصدر اليوم هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة عن صحة السلطان التي بدأ بترويجها مغرضون.

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لإجراء فحصوات طبية.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.

ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.