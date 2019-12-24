حتى وهو خلف القضبان اسمه يرعبهم.. السعودية تحقق في اختبار مدرسي تضمن سؤالا عن حياة سلمان العودة

فتحت وزارة التعليم السعودية، تحقيقاً في امتحان ناقش سيرة الداعية الإسلامي الشهير الدكتور سلمان العودة المعتقل في سجون ابن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، اليوم، على تويتر، إن «وزير التعليم وجَّه بالتحقيق في الموضوع، ورفع النتائج، وتم إشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم»، دون تفاصيل.

أشارت الشهري إلى أن «معلماً غير سعودي بمدرسة أهليةٍ طرح سؤالاً في ورقة عمل قبل أسبوعين، تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف»، دون أن تذكر الاسم.

غير أن إعلاميين ومغردين سعوديين تداولوا القرار وورقة امتحان للصف الثالث المتوسط (بنين)، فيها شرح عن حياة «العودة» ونشأته ومؤلفاته، ويصفه بالمفكر وعالم الدين.

في نهاية الورقة، طرح واضع الامتحان أسئلة حول شخصية «العودة» وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.

وعلق الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية الاسلامي الشهير قائلاً :” والدي حتى وهو في سجنه، ويطالبون فيه بأقسى العقوبات. يعرفون حب الناس له وقيمته. فيزبدون ويرعدون لمجرد ذكر اسمه، فيلاحقون ظله في ورقة اختبار شاردة”.

وأوضح عبد الله، أن “القصة هي لمدرّس قدّم سلمان العودة كجزء من الشخصيات الدينية والفكرية في السعودية، وهو الشيء الذي تعرفه وتؤمن به مؤسسات الدولة، قبل تلك الدعاية الرسمية المختطفة التي تريد صناعة حالة انتقام لحظي على حساب الوطن وتاريخه وشخوصه”.

قبل سجنه بأشهر يعزيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد حينها.. ويعطونه الأمان والثقة، والآن تسمونه "موقوف أمنياً من ذوي الفكر المنحرف"..

هل اكتشفتم انحرافه بعد ساعات من تغريدته التي دعى فيها لتأليف القلوب؟!https://t.co/R68y5reKIn#سلمان_العودة https://t.co/liZ29NnB0n — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 24, 2019

القصة هي لمدرّس قدّم الوالد #سلمان_العودة كجزء من الشخصيات الدينية والفكرية في السعودية، وهو الشيء الذي كل مؤسسات الدولة تعرفه وتؤمن فيه.. قبل تلك الدعاية الرسمية المختطفة التي تريد صناعة حالة انتقام لحظي على حساب الوطن وتاريخه وشخوصه. pic.twitter.com/AompZ19pkJ — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 24, 2019

وأضاف: “الفكر والوعي لا يمكن أن تقضي عليه بالقضبان والحديد والنار أبدا، بل قد لا تزيده المحن إلا تأكيدا على مصداقيته وقوته”.

ومضى قائلا: “الانحراف الفكري هو حلب المواطنين لتقديم المال والمنح قرابين للخارج، وأخذ رؤوس الأموال بالقصر والإكراه لأجل مشاريع ارتجالية عبثية تفيد الطغمة الفاسدة والمجموعة الصغيرة المرتبطة بها”.

الانحراف الفكري هو نزعنا من عمقنا العربي وقضايانا العربية مثل فلسطين..

وهو هذا الشغف بالدم والقتل.. مثل قتل صحفي في قنصلية.. ومطالبات إعدام لقيادات الفكر والإصلاح..

وهو تشريع التحرش بالناشطات في السجون وصعقهن كهربائيا..

وهو تسويغ الحروب خارجيا وتخوين المواطنين داخليا — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 24, 2019

والانحراف الفكري هو حلب المواطنين لتقديم المال والمنح قرابين للخارج، وأخذ رؤوس الأموال بالقسر والإكراه لأجل مشاريع ارتجالية عبثية تفيد الطغمة الفاسدة والمجموعة الصغيرة المرتبطة بها.



لكن سيعود الوطن للمواطنين من كل خاطفيه بإذن الله — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 24, 2019

واختتم عبد الله العودة، تغريدته بالقول: “لكن سيعود الوطن للمواطنين من كل خاطفيه بإذن الله”.

يُذكر أن المحكمة الجزائية أجَّلت آخر محاكمة لـ «العودة»، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني عام 2020.

كانت محكمة سعودية قررت بدء سلسلة أخرى من محاكمة «العودة»

من ناحية أخرى قررت محكمة سعودية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، البدء بسلسلة جديدة من جلسات المحاكمة بحق الشيخين البارزين سلمان العودة وعوض القرني، وفق مصدرين.

قال عبدالله العودة، نجل الداعية الإسلامي الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، إن «المحكمة (الجزائية المتخصصة بالرياض)، بعد أن قررت سابقاً رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد لأجل النطق بالحكم، فوجئنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات».

أشار على حسابه الموثق في تويتر، إلى أن القرار جاء «بناء على طلب النيابة، ضمن حالة تخبُّط عامة».

أوضح: «مع العلم أن الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي، وستكون الجلسة القادمة الثلاثاء».

ولم يصدر عن السلطات القضائية في السعودية تعليق رسمي على ما أوردته هذه المصادر، غير أن المحاكم بالسعودية عادة لا تعلن تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

في سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم «الإرهاب والتآمر على الدولة»، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.