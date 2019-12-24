إعلامي إسرائيلي بارز يزعم وفاة السلطان قابوس ويتمنى انتقال سلس للسلطة لهذا الشخص من العائلة الحاكمة

زعم الإعلامي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وكتب “كوهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”رحمك الله يا سُلطان عُمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين”

رحمك الله يا سُلطان عُمان 🇴🇲 يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين ، ونتمنى إنتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السُلطان أحمد آل سعيد 🇴🇲 .



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/HZTCTOYLOX — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 24, 2019

وتابع:”نتمنى إنتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السُلطان أحمد آل سعيد”

وتأتي مزاعم الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل والمعروف بتغريداته الهادفة لاستفزاز العرب، بالتزامن مع حملة الشائعات المغرضة التي تقودها حسابات إماراتية عن وفاة السلطان قابوس وحالته الصحية.

هذا وبعث السلطان قابوس بن سعيد اليوم، الثلاثاء، بحسب وكالة الانباء العمانية الرسمية، برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

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ويأتي إرسال السلطان قابوس رسالة التعزية للرئيس الجزائري، تفنيداً لما تقوم به حسابات مغرضة ومعادية للسلطنة بنشر إشاعات عن وفاة السلطان، بعد عودته من بلجيكا حيث وصلها لإجراء فحوصات طبية، وعاد للسلطنة.

وينشر المرتزقة من أمثال الأردني يوسف علاونة، ونصير العمري، والهارب المتواجد في لندن سعيد جداد، منذ أيام إشاعات عن وفاة السلطان.

ولا تزال هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، تتصدر قائمة الترند في السلطنة، ويشارك الاف العمانيين في التغريد عبرها داعين للسلطان بالشفاء والسلامة.