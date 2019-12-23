محامي عبدالله النفيسي يكشف تفاصيل تهديد خطير وصل المفكر الكويتي بعد مقابلة الصندوق الأسود.. ما علاقة النيابة الكويتية؟

قال عادل عبدالهادي محامي المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي، إن موكله تلقى تهديدا من مجهول عبر اتصال هاتفي محذرا مما وصفه بـ”البلطجة” التي تستخدم مؤسسات الدولة لكبح حرية الرأي.

وعن التفاصيل قال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بلغه من موكله الدكتور عبدالله النفيسي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول بالتهديد بتحويله إلى النيابة العامة يوم، الاثنين أو الثلاثاء، تحديداً بعد مقابلة الصندوق الأسود.

بلغني من موكلي الدكتور عبدالله النفيسي بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول بالتهديد بتحويله الي النيابة العامة يوم الاثنين أو الثلاثاء تحديداً بعد مقابلة #الصندوق_الأسود



و اذ نحذر من هذه البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة "النيابة" لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور@DrAlnefisi pic.twitter.com/cyJ9IxXCDJ — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) December 22, 2019

وتابع:”إذ نحذر من هذه البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة “النيابة” لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور”

وعبر ناشطون في تعليقاتهم عن تضامنهم الواسع مع النفيسي، مستنكرين تعرض أمثاله لمثل هذا التهديد وهو قيمة كبيرة في المجتمع الكويتي.

الدكتور عبدالله النفيسي يتعرض لمثل هذه البلطجة… والله عيب.. — ENG.QADSAWI 💛 (@EngHamedBH) December 22, 2019

التهديد من مجهول (( يا عيبي عيباه))

الدكتور مو لوحدة كلنا وياه وما قال غير الي حصل واذا حد عنده اعتراض يطلب مناظرة الدكتور اذا له حق المستمع يقرر وليس انت او غيرك من يحكم على التاريخ — جمال الخياط 🌐 (@jamaaal) December 22, 2019

وكتب أحد المعلقين مشيدا بالمفكر الكويتي عبدالله النفيسي وتاريخه:”لو كان الدكتور عبدالله في الغرب لصنعوا له تمثال، قالها حفظه الله نظام صحراوي وبيت شعر وربابه”

لو كان الدكتور عبدالله في الغرب لصنعوا له تمثال ،، قالها حفظه الله نظام صحراوي وبيت شعر وربابه — فكرة وكتاب 📚 (@bookrayyan) December 22, 2019

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو للمفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيسي، والذي تحدث فيه عن انتشار عبارة ” أنا عبد مأمور”، بين الجنود، لأجل تبرير الأوامر مهما كانت بشاعتها من قبل المسؤولين.

أقرأ أيضاً: “شاهد” عبدالله النفيسي يفتح الصندوق الأسود لـ”جهيمان العتيبي” واقتحام الحرم المكي

وكان الرقيب قد قام بحذف الجزء 24 من الصندوق الأسود والتي يجريها الإعلامي الكويتي عمار تقي مع النفيسي.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8