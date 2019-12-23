قابوس_بخير .. حدث غير مسبوق في سلطنة عمان

في حدثٍ غير مسبوق ولأول مرة، حملت جميع الهاشتاغات المتصدرة في “تويتر” بسلطنة عمان اسم السلطان قابوس بن سعيد.

وتتصدر اليوم هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.

وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة.

شعب ربيته فأحسنت تربيته فتعلم منك أبجديات حب الوطن و الاعتزاز بالنفس هو شعب عظيم لا تهزه شماتة عدو أو خيانة صديق

شعب ورث منك الشموخ في منبته وأصله#دولة_راسخة_شعب_قوي pic.twitter.com/lPxA81vY7n — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 24, 2019

عندما تبث دولة بإشاعة مغرضة رد عليها الشعب العماني الأبي بتكثيف الدعاء. العمانيون مؤمنون بإن الحياة والموت بيد الله سبحانه لكنهم موقنون بإن سلطاننا بيد رحمن رحيم بيده كل شيء #قابوس_بخير pic.twitter.com/2WcYIw87dS — عدنان النبهاني (@aaalnabhania) December 24, 2019

#قابوس_بخير



اللهم امين

اشفه واعف عنه وطول في عمره



شعبك يحبك يا مولاي…

ربي يحفظك pic.twitter.com/Na8O8eFAUZ — حمد البلوشي .Hh. (@ABuloshi777) December 24, 2019

نمسي على طيب الدعا لك، ونقراك

في صبحنا، يوم الدعاء يبتدينا



شعبك بخير انطمنك، شعبك ذْراك

قدام قصرك ، لو بغيت إهتدينا



متضرعين لباري الكون يدراك

انت وعمانك : مثلما والدينا#قابوس_شفاك_الله_وعافاك#قابوس_نحبك#قابوس_بن_سعيد#قابوس#قابوس_بخير#قابوس_في_قلوبنا pic.twitter.com/S4ktBhuq6K — خميس المقيمي (@almuqeemi) December 24, 2019

إطمئنوا يا أهل عُمان

فهو ينعم بثوب الصحة والعافية والأخبار مبشّرة والمصادر أكيدة #قابوس_بخير pic.twitter.com/8sQ8cyUOJC — عادل المبشّر (@adilalbulushi99) December 24, 2019

#قابوس_بخير

لم أرى ولن أرى شعب يُحب قائده بهذا القدر,حفظه الله و رعاه وأمده بالصحة والعافية. pic.twitter.com/p45guecIV3 — روانّ (@Rawanljabri) December 24, 2019

وطالب مغرّدون ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، لإلجام الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.

على هذا السيل الجارف من الحب والعشق لهذا القاند الفذ

نطالب ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه ع صحة جلالته

مثل ماترون الشعب تحترق قلوبهم وتغلي للإطمئنان على أبيهم وملهمهم

كفاكم صمت، فهذا الشعب يستحق بارقة أمل مفرحه#قابوس_بخير#دولة_راسخة_شعب_قوي pic.twitter.com/gUzzDq7ots — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) December 24, 2019

نشهدك يالله اننا نحب #قابوس_بن_سعيد حبا لا رياء فيه ابدا فهو الذي بتوفيق من الله نزع الجهل والظلم عنا وزرع العلم والعدل فينا وقد كان يجوب الصحاري والبراري والجبال لأجلنا ، فوالله انه قد نقلنا الى اعلى المراتب في الفكر والثقافة وفي نظر وتقييم دول العالم لنا.

اللهم احفظه آمين آمين. pic.twitter.com/6AXSCIJHrq — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) December 23, 2019

مولاي #قابوس_بن_سعيد:

ها هي #عُمان التي أفنيت عمرك لأجلها، ولاسعاد شعبها، ولأمن ترابها تدعو لك عن بكرة أبيها حباً وإخلاصاً.#عُمان الوطن والشعب الذي راهنت عليه دائماً هو درعها الشامخ وحصنها الحصين على مر زمان.#دولة_راسخة_وشعب_قوي pic.twitter.com/ozgHUGAaIN — الشيبة خلفان (@5alfan1) December 23, 2019

لاخوف على عُمان ولاعلى باني نهضتها #قابوس_بن_سعيد

ففي عمان شعب متحد على الولاء والطاعة لحب عُمان قابوس

والنظام الأساسي واضح لمن سيخلف السلطان

والكل نهل بالفكر والمدرسة القابوسية فلايوجد في عُمان تحزبات والكل عُمان قابوس

وسيبقى المجد والخلود لعُمان قابوس🇴🇲#دوله_راسخه_شعب_قوي pic.twitter.com/wPMfa3nsC5 — قيد الارض (@falcooonOman11) December 23, 2019

#دوله_راسخه_شعب_قوي

أنا من ظفار أنا قابوس

أنا من مسندم أنا قابوس

أنا من مسقط والداخلية والباطنة والظاهرة والوسطى والشرقية كلنا قابوس

الأرض هي قابوس

عقولنا نهجنا تلاحمنا كله قابوس

جيل خلف جيل خلف جيل سيكونوا كلهم قابوس pic.twitter.com/VRZkDXvdfy — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 23, 2019

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حسابات مُعادية للسلطنة، ومغرّدون ممولون إماراتياً في مقدمتهم المرتزق الاردني يوسف علاونة، وكذلك نصير العمري، والهارب المقيم في لندن سعيد جداد، بنشر اشاعات مغرضة عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لإجراء فحصوات طبية.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.

ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.