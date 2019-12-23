#قابوس_بخير .. حدث غير مسبوق في سلطنة عمان
في حدثٍ غير مسبوق ولأول مرة، حملت جميع الهاشتاغات المتصدرة في “تويتر” بسلطنة عمان اسم السلطان قابوس بن سعيد.
وتتصدر اليوم هاشتاغات: “#قابوس_بخير، #قابوس_في_قلوبنا، #قابوس_شفاك_الله_وعافاك، #قابوس_بن_سعيد، #دوله_راسخه_شعب_قوي”، قائمة الترند في السلطنة.
وعبر تلك الهاشتاغات يدعو آلاف المغردين العمانيين لسلطانهم بالشفاء، مؤكدين في ذات الوقت على متانة النسيج العماني ووحدته وترابطه، في وجه الإشاعات والأخبار الملفقة.
وطالب مغرّدون ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه على صحة السلطان، لإلجام الحسابات التي تروّج الاشاعات عن السلطان.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حسابات مُعادية للسلطنة، ومغرّدون ممولون إماراتياً في مقدمتهم المرتزق الاردني يوسف علاونة، وكذلك نصير العمري، والهارب المقيم في لندن سعيد جداد، بنشر اشاعات مغرضة عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لإجراء فحصوات طبية.
وأعلن ديوان البلاط السلطاني، في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.
ومنذ سفره وحتّى عودته يتصدر وسم “قابوس” قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.