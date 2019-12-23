حساب “دحلاني” يدار من الإمارات يزعم وفاة السلطان قابوس سريريا وهذا ما قاله عن زيارة “ظريف” لاختيار خليفته

تستمر كتائب الذباب الإلكتروني الإماراتي التي يحركها دحلان والمزروعي من أبوظبي في بث الشائعات لإحداث بلبلة في سلطنة عُمان، مستغلين رحلة السلطان قابوس العلاجية وعودته من بلجيكا بعد انتهاء رحلة استشفائية ناجحة.

وفي هذا السياق خرج حساب “محمد الشحي” الموجه من الإمارات ليلعب على هذا الوتر ويزعم موت السلطان قابوس سريريا.

أعلنت وكالة فارس الإيرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيصل اليوم الى مسقط في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً

ويحتمل تدخلا ايرانيا على ضوء تطور الأحداث في عمان والفراغ السياسي والخلاف الدائر بين السلطات العمانية وعائلة البوسعيدي بعد الموت السريري للسلطان قابوس . pic.twitter.com/JNnSk1G5qT — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 23, 2019

ولم يكتف الشحي بهذا بل زعم ايضا أن زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لمسقط اليوم هي لأجل التدخل الإيراني واختيار خليفة السلطان.

يشار إلى أنه قبل أيام شن ناشطون عمانيون هجوما عنيفا على ذات الحساب الذي تساءل في تغريدة له “ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟” محاولا بها الترويج لشائعات عن صحة السلطان.

ماذا سيحدث في عمان بعد وفاة السلطان قابوس؟؟

سؤال للنقاش فقط pic.twitter.com/zKetsyhCDG — محمد الشحي (@ALSHEHHI1971) December 18, 2019

إلا أن العمانيون كانوا له بالمرصاد ومسحوا بكرامته الأرض على تويتر بردود عنيفة هاجمت حكام الإمارات وفضحت مخططات محمد بن زايد لضرب استقرار السلطنة، مستذكرين قضية خلية مسقط.

نسأل الله له الصحة والعافية والعمر المديد

إشغلوا أنفسكم بدياركم وخلوا الناس فحالها#عمان بخير وسلام منذ القدم وهي باقيه على ما هي عليه بحول الله وقوته — شُمــٓــ بَهْلاءَـــــــــُوخ 🌹(غياب)👋 (@shumukh909) December 18, 2019

يارب يكون يومك قبل يومه عشان ما تعرف ماذا سيحدث في عمان ليوم الدين — مازن المعولي🇴🇲 (@temooan) December 20, 2019

هذا لاشأن لك فيه فالعمانيون يعرفون النظام الاساسي لسلطنتهم والتي رسم فيه جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه كل الامور المتعلقة بسلطنته في عهده ومن بعده ولذلك اطمئن عمان حصن حصين لن يمسها سوء ابدا — خليفة العمراني (@kanmqqr27) December 20, 2019

ما ب يحدث شي بنتتنفذ الوصية .

لكن ماذا سوف يحدث لباقي الامارات الشمالية ان طلبت الانفصال عن ابوظبي.

هنا مربط الفرس 😁😁 — بن طريف2 (@wTuKX2y27GkP4IA) December 19, 2019

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سلطنة عمان، الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن زيارة ظريف إلى سلطنة عمان تأتي في إطار مواصلة المباحثات بين البلدين.

وتأتي زيارة ظريف إلى سلطنة عمان، بعد زيارة قام بها نظيره العماني يوسف بن علوي، مطلع ديسمبر الجاري إلى طهران، حيث دعا إلى عقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران لحل الخلافات القائمة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته حينها، بأن الجانبين بحثا دائرة واسعة من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية، متطرقين إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين إيران وسلطنة عمان.

وأشار ظريف، حسب البيان، إلى أن عمان تلعب دورا جيدا وبناء في المنطقة، مشيرا في المقابل إلى أن إيران لديها إرادة حقيقية للحوار مع جميع دول المنطقة، موضحا أن بلاده تقدمت في هذا السياق بـ “مبادرة هرمز للسلام”.

وتصدرت خلال ساعات قليلة أمس حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، موقع التواصل تويتر واحتل وسم “#قابوس_قلوبنا_معك” صدارة التريند العماني بتويتر وذلك عقب عودة السلطان من بلجيكا عقب رحلة علاجية ناجحة.

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.

ومنذ سفره وحتّى عودته تتصدر وسوم باسمه قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.

ونقل حساب “نخبة مغردي عمان” عن مصدر خاص أن السلطان قابوس بخير وعافية وقبل أيام كان يتنزّه في حديقة بيت البركة العامر.

وعبر الوسم تصدى العُمانيون أيضا لمحاولات الإمارات الخبيثة التي أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية لتحاول لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي، ألمح إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.

وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.

وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدخلت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.