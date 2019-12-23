“شاهد” الإمارات تلجأ لـ”حيلة” بعد فضيحة منتجاتها المغشوشة بأسواق السلطنة.. عُمانيون فضحوها وكشفوا لعبة “الإستيكرات”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بصور ومقاطع فيديو لمواطنين، كشفوا لعبة إماراتية جديدة لخداع مواطني السلطنة عبر تسويق منتجاتها المغشوشة والمقلدة بلصق إستيكرات جديدة فوقها لإخفاء الكود 629.

ونشر عمُانيون بتويتر مقاطع رصدتها (وطن) من داخل محلات ومراكز تجارية حيث أثبتوا حديثهم بالدليل ونزعوا إستيكرات من على بعض هذه المنتجات المغشوشة ليظهر الكود الحقيقي أسفلها وهو 629 المميز للمنتجات الإماراتية المضروبة في جبل علي.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه#مقاطعه_المنتجات_الأماراتيه8



بعد نجاح الحملات لمقاطعة المنتجات الأماراتية المغشوشة

الأمارات تبدأ بتغطية الاستيكرات القديمة 629

بأستيكرات جديدة 220

وهذا يعتبر نوع جديد من الغش والتحايل ، فنرجوا الأنتباه ..



. pic.twitter.com/uWkUYe7CEN — سعيد (@s20321k) December 23, 2019

تو صح ذا الكلام؟😢😳

وإذا صح ألا يعتبر غش تجاري ويوجب سحب الكميات من الأسواق وتنفيذ العقوبات؟!! pic.twitter.com/0Lg18GixF1 — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) December 23, 2019

وأوضح النشطاء أن الكود الموجود للعلبة الواحدة وتمت تغطيته حتى يتم قراءة الكود الجديد لعرض علبتين بسعر مخفض في العرض.

الكود الموجود بالعلبة للعلبة الواحدة وتمت تغطيته حتى يتم قراءة الكود الجديد لعرض علبتين بسعر مخفض في العرض. ويمكنك التأكد في اي سلعة عليها عرض لعلبتين او اكثر يتم طمس الكود القديم و وضع كود جديد . — سعيد المقبالي (@said_maqbali) December 23, 2019

ويمكن التأكد من هذا بحسبهم عن طريق معاينة أي سلعة عليها عرض لعلبتين أو أكثر حيث يتم طمس الكود القديم و وضع كود جديد.

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها “مغشوشة”.

وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بالتريند السعودي على تويتر، وعبر مغردون خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.

ويقول سعوديون: إن أي منتج يبدأ رقمه بـ”629″ وهو رمز الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية “حقل تجارب”، على حد قولهم.

ولاقت حملة المقاطعة تفاعلا واسعا في الخليج خاصة في الكويت وسلطنة عمان، اللتين بدأتا تحركات رسمية لمنع دخول هذه البضائع والتحقق من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

ويرى محللون أن الإمارات تكبدت خسائر فادحة بعد نجاح دعوات المقاطعة، حيث تشكل واردات الصادرات دخلًا كبيرًا يعتمد عليه في الدخل القومي الإماراتي وقد يتبع ذلك تداعيات سياسية تؤثر عليها.