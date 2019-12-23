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إخلاق “عيال زايد” .. إعلامي إماراتي يشتم العُمانيين والكويتيين بكلماتٍ نابية بسبب حملة مقاطعة منتجات الإمارات السّامة!

كتب وطن
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نظراً لأن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية أوجعت “عيال زايد”، وفضحت منتجاتهم المغشوشة والسّامة التي تُصنّع في “جبل علي” بدبي وتُصدّر الى ، خرج إعلامي إماراتي مُصاباً بحالة هستيريا، وهاجم الدول الخليجية التي شاركت في الحملة.

وكتب الاعلامي الإماراتي محمد الظهوري تغريدةً مسيئة تطاول فيها على شعوب والكويت وسلطنة عمان، لمشاركتهم في الحملة الداعية لمقاطعة المنتجات الاماراتية بعد انكشاف حقيقتها.

واضطر الاعلامي الاماراتي الى حذف تغريدته بعدما أمطره المغرّدون بردودٍ قوية.

وقوبلت إساءة الاعلامي الإماراتي “الظهوري” بردودٍ قوية من جانب المغرّدين الكويتيين والعُمانيين والقطريين بعد تجاوز حدوده والإساءة لهم.

وكان نشطاء سعوديون أطلقوا وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية ضمن حملة شعبية واسعة ضد دخول المنتجات الإماراتية المغشوشة والمقلدة إلى بلدهم، وعبر الهاتشاغ نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

وانتقلت حملة مقاطعة المنتجات الاماراتية من الى باقي دول الخليج، ما دفع للرد في محاولةٍ منها لتقليل الخسائر الناجمة عن الحملة التي لاقت نجاحاً غير متوقع بين الخليجيين.

وادّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة.

وبعد النجاح الكبير لحملة مقاطعة المنتجات الاماراتية، أطلق ناشطون بموقع “تويتر”، حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي.

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