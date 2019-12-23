إخلاق “عيال زايد” .. إعلامي إماراتي يشتم العُمانيين والكويتيين بكلماتٍ نابية بسبب حملة مقاطعة منتجات الإمارات السّامة!

نظراً لأن حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية أوجعت “عيال زايد”، وفضحت منتجاتهم المغشوشة والسّامة التي تُصنّع في “جبل علي” بدبي وتُصدّر الى دول الخليج، خرج إعلامي إماراتي مُصاباً بحالة هستيريا، وهاجم الدول الخليجية التي شاركت في الحملة.



وكتب الاعلامي الإماراتي محمد الظهوري تغريدةً مسيئة تطاول فيها على شعوب قطر والكويت وسلطنة عمان، لمشاركتهم في الحملة الداعية لمقاطعة المنتجات الاماراتية بعد انكشاف حقيقتها.

واضطر الاعلامي الاماراتي الى حذف تغريدته بعدما أمطره المغرّدون بردودٍ قوية.

وقوبلت إساءة الاعلامي الإماراتي “الظهوري” بردودٍ قوية من جانب المغرّدين الكويتيين والعُمانيين والقطريين بعد تجاوز حدوده والإساءة لهم.

#اقتصاد_الامارات_ينهار

تأكد أيها المواطن السعودي

أن أي ريال تصرفه في الإمارات يذهب لخزينة إيران

لذلك أصبحت تدعم إيران وأنت غير مدرك

60% من (جبل) علي ملك لإيران

معظم المولات والشركات في الإمارات ملك لإيران والحرس الثوري

لا تكن سندا لعدوك وأنت لا تدري

أصحى pic.twitter.com/Gwsh1L60OS — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 22, 2019

🏹والله أمركم غريب يا صعاليك إمارات القذارة والغش والفساد، يعني لم نعد محايدين إن لم نصف معكم في تسميم شعوب المنطقة بسمومكم التي تنتج في جبل علي المفروض تخجلوا لكن كيف تخجلوا وقد ذهب الحياء من وجوهكم فما صار لكم عمل إلا عمل الشر والفساد واضرار الناس في قوتهم وحياتهم. pic.twitter.com/6dQgMs6ABq — 🦅🕊️العقاب ابو الهيثم🕊️🦅 (@AAlwadhah) December 22, 2019

ياخي كيفي اقاطع منتجاتكم المغشوشه🙂 — عـ🇴🇲۾ـاﮢـي أصـ🇴🇲&❧ـل (@CGKHxicyO8V1t0I) December 22, 2019

قبيلة الظهوري اصلها ونسبها من محافظة مسندم ، وهذا تم منحه الجنسية الاماراتية ، وسوف لن يدخلها مرة أخرى إن شاء شُِڰـُـْـْـ🌺ـْـْـْرَاً ّ

هَََََََهََََََهَََََهََََهَََهََهَـَ😂ـِهِهِِهِِِهِِِِهِِِِِهِِِِِِهِِِِِِِهِِِِِِِِِ#ThecollapseoftheUAEeconomy#اقتصاد_الامارات_ينهار

ّ — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) December 22, 2019

وكان نشطاء سعوديون أطلقوا وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية ضمن حملة شعبية واسعة ضد دخول المنتجات الإماراتية المغشوشة والمقلدة إلى بلدهم، وعبر الهاتشاغ نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

وانتقلت حملة مقاطعة المنتجات الاماراتية من السعودية الى باقي دول الخليج، ما دفع الامارات للرد في محاولةٍ منها لتقليل الخسائر الناجمة عن الحملة التي لاقت نجاحاً غير متوقع بين الخليجيين.

وادّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة.

وبعد النجاح الكبير لحملة مقاطعة المنتجات الاماراتية، أطلق ناشطون بموقع “تويتر”، حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي.