أكاديمي عُماني “داس على الجرح” وأخرج مستشار “التائهين في الأرض” عن شعوره.. وهذا ما حدث

نشبت مشادة تويترية عنيفة بين الأكاديمي العُماني البارز عبدالله باعبود، ومستشار ولي عهد أبوظبي الدكتور عبدالخالق عبدالله حول مسمى الدولة ومعناها.

وفي تغريدة يبدو أنها داست الجرح الإماراتي وأزعجت “التائهين في الأرض” قال “باعبود” إنه من الخطأ وصف بعض “الكيانات” بأنها “دول” فهي لا زالت في مرحلة ما قبل تكوين الدولة.

من الخطأ وصف بعض "الكيانات" بأنها "دول" فهي لا زالت في مرحلة ما قبل تكوين الدولة عبارة عن قبائل متنافرة ومتنازعة إستأثر بعضها بالسلطة فنسجت لنفسها علم ولحنت لنفسها نشيد وطني وكونت قوات أمن وجيش لقمع شعوبها وإشترت الحماية والولاء وشيدت قصور وأبراج وطرق ومؤسسات بفضل ثروة النفط! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) December 23, 2019

وتابع موضحا:”عبارة عن قبائل متنافرة ومتنازعة إستأثر بعضها بالسلطة فنسجت لنفسها علم ولحنت لنفسها نشيد وطني وكونت قوات أمن وجيش لقمع شعوبها وإشترت الحماية والولاء وشيدت قصور وأبراج وطرق ومؤسسات بفضل ثروة النفط!”

التغريدة التي لم ترق لمستشار ابن زايد وكأنه استشف أنه يقصد الإمارات بهذا التوصيف، ليرد مهاجما الأكاديمي العماني:”من ابجديات السياسة القول ان الدولة، صغيرة كانت ام كبيرة، قوية او هشة، قديمة ام حديثة الولادة، لها 4 اركان 1 شعب و2 ارض و3 حكومة و4 اعترف دولي. متى ما توفر لها هذه المقومات فهي دولة وليس كيان. يبدو انك نسيت أول درس تعلمته في مساق مبادئ علم السياسة.”

هذا ما اسميه فذلكة المتفذلكين. تعريف الدولة 1 الجغرافي مساحة جغرافية محددة التعريف 2 الديمغرافي عدد محدد من السكان التعريف 3 القانوني تمتع الكيان بالسيادة التعريف 4 السياسي وجود حكومة معترف بها. لا خلاف بين علماء السياسة على أركان الدولة وتعريفها. ادعوك لمراجعة دفاترك الجامعية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 23, 2019

وأحرجه باعبود برد أوضح قال فيه:”مفهوم الدولة واسع ومتنوع لا يكاد يجمع عليه اثنان، بل ويمكن أن يُقال أَنَّ إيجاد تعريف واحد لمفهوم الدولة هو خلاف وصراع إيديولوجي بحد ذاته؛فمصطلح “الدولة” يشير إلى مجموعة من المعطيات والنظريات المختلفة والمترابطة والمتداخلة في كثير من الأحيان، حول مجموعة معينة من الظواهر السياسية.”

مفهوم الدولة واسع ومتنوع لا يكاد يجمع عليه اثنان، بل ويمكن أن يُقال أَنَّ إيجاد تعريف واحد لمفهوم الدولة هو خلاف وصراع إيديولوجي بحد ذاته؛فمصطلح "الدولة" يشير إلى مجموعة من المعطيات والنظريات المختلفة والمترابطة والمتداخلة في كثير من الأحيان، حول مجموعة معينة من الظواهر السياسية. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) December 23, 2019

الرد الذي أثار جنون الأكاديمي الإماراتي ودفعه للإساءة لباعبود ووصفه بـ(المتفذلك) قائلا:”هذا ما اسميه فذلكة المتفذلكين، أدعوك لمراجعة دفاترك الجامعية”

هذا ما اسميه فذلكة المتفذلكين. تعريف الدولة 1 الجغرافي مساحة جغرافية محددة التعريف 2 الديمغرافي عدد محدد من السكان التعريف 3 القانوني تمتع الكيان بالسيادة التعريف 4 السياسي وجود حكومة معترف بها. لا خلاف بين علماء السياسة على أركان الدولة وتعريفها. ادعوك لمراجعة دفاترك الجامعية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 23, 2019

فما كان من الأكاديمي العماني إلا أن رد عليه بكل أدب وهدوء برد جديد أحرق فيه دمه بالحجة:”الذي تردده ياعزيزي هو من عناصر ومكونات وصفات الدولة وهناك جدل حولها ولكنه ليس بتعريف متفق عليه للدولة الذي هناك إجماع عالمي أنه مجال خلاف جدلي وفكري وفقهي بين العلماء والمفكرين. بل ليس بين المفاهيم السياسية المعاصرة مثل مفهوم الدولة موضوع للجدل والإختلاف وأهمية وصعوبة في التعريف.”

الذي تردده ياعزيزي هو من عناصر ومكونات وصفات الدولة وهناك جدل حولها ولكنه ليس بتعريف متفق عليه للدولة الذي هناك إجماع عالمي أنه مجال خلاف جدلي وفكري وفقهي بين العلماء والمفكرين. بل ليس بين المفاهيم السياسية المعاصرة مثل مفهوم الدولة موضوع للجدل والإختلاف وأهمية وصعوبة في التعريف. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) December 23, 2019

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8