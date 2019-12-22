محرف للقرآن وطاعن بالسُّنة النبوية أم مجدد للتراث؟.. وفاة محمد شحرور تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الموقع الأزرق “تويتر” بموجة جدل واسعة عقب وفاة المفكر السوري محمد شحرور، الذي عرف بفتاويه وتصريحاته الدينية المثيرة للجدل طيلة حياته.

محمد شحرور توفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت، عن عمر 81 عاما مثيرا بذلك تفاعلا وجدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور محمد شحرور في ذمة الله



ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة. pic.twitter.com/kl8s9OGboI — الدكتور محمد شحرور (@Dr_Mhd_Shahrour) December 21, 2019

وخبر وفاته نشره القائمون على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا فيه: “الدكتور محمد شحرور في ذمة الله.. ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة الدكتور محمد شحرور الذي انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 21 / 12 / 2019 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسينقل جثمانه الطاهر إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة”.

وعقب إعلان خبر الوفاة تصدر وسم “#محمد_شحرور” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، لتبدأ حالة من الجدل الواسع والتعليقات المتنافرة بين النشطاء عن الرجل وتاريخه ومؤلفاته المثيرة للجدل.

وبينما أشاد ناشطون بشحرور وتاريخه معتبرين أنه مجدد للفكر الإسلامي وأصلح الكثير من المفاهيم المغلوطة، جاءت غالبية التعليقات مضادة لهذا الرأي مؤكدين أن المفكر السوري كان من المحرفين للقرآن ودأب على لي النصوص والطعن بالسنة لتتماشى مع أفكاره.

وإليكم جانب من هذه التعليقات كما رصدتها (وطن):

رحم الله #محمد_شحرور وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان .



شحرور فتح آفاقاً جديدة في تفسير النص لينسجم مع الواقع ويحل إشكالات معاصرة ويردم الفجوة بين التفسير القديم للنص وأدواته وبين المنطق المعاصر والواقع المُدرك . — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) December 22, 2019

وفاة #محمد_شحرور شحرور الذي أباح الزنا والربا وشرب الخمر وحارب الحجاب وكان يتلاعب بتفسير القرآن على هواه وينكر السنة وبالجملة فإنه أحد أكابر زنادقة العصر وما ترك بعده إلاّ أقبح سيرة

وفي الحديث المتفق عليه أن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العبادُ والبلاد والشجرُ والدوابُّ pic.twitter.com/iauVeNZVMT — Yossef (@AbouMalak15) December 22, 2019

الحمد لله الذي أراح أُمة محمد منه .

هلكت الشحرورة وبقي أذاها بين أيدي العامة لعله من المواضع التي يحسن فيها التنبيه لبعض الكتب التي ترد جهالات هذا الهالك وتبين منهجيته ومنها ما يلي : #محمد_شحرور pic.twitter.com/dNyJFOrbMe — ابن جني (@Bingeny1) December 22, 2019

سألني الكثير من الأصدقاء:

هل تتفق مع أفكار #محمد_شحرور؟

إجابتي:

أنا لا اتفق مع أحد بنسبة 100%، ولا أختلف مع أحد بنسبة 100%.. أنا مقتنع جداً بأن المعرفة تكاملية، وأن كل فرد في هذا الكون يمتلك جزءاً معيناً من الحقيقة.. لذلك أنا ضد الوصاية على الفكر، ومع فتح كل نوافذ المعرفة ! pic.twitter.com/UpmLU49MUV — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) December 22, 2019

أتباع الهالك #محمد_شحرور

يرفضون ذكر مساوئه بحجة أنه ميت



وشحرور قضى حياته طعنا بالعلماء الأموات وسبهم ولم يتكلم أحد منهم



المضحك أنهم كانوا ومازالوا يوافقونه على سبه للعلماء بدون أي مشكلة ويعتبرونها من انجازاته



سلم لي على الازدواجية — S almutawa (@SaAlmutawaa) December 22, 2019

وكان ناشطون شنوا هجوما عنيفا على شحرور في مايو 2018 وتداولوا مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في القرآن الكريم.

قناة ابوظبي…



لا..تبث في مضان الا..كل مشكك في

كتاب الله ولا..تنشر الا..كل ضلال

ولا..تروج الا..كل بدعه

استمعوا..( لمحمد شحرور العلماني).!! pic.twitter.com/lxPtCnNSqG — 🇪🇬 ناصر 🇪🇬 (@nasar_2020) May 21, 2018

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” حينها، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته في برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “أبو ظبي” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”، إلى جانب ترويجه لأطروحات قوبلت بمعارضة شديدة، أبرزها نفيه أن يكون للإسلام خمسة أركان!

كما شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي هجوما عنيفا على المفكر السوري محمد شحرور الذي كانت تستضيفه قناة أبو ظبي طوال شهر رمضان في برنامج “أفلا تعقلون”، والذي شكك فيه بالقرآن الكريم.

من وراء التسويق لتحريفات المهندس الشيوعي محمد شحرور

لمعاني القرآن ❗️

.

هل أصبحت شعارات

القراءة المعاصرة للقرآن

والتجديد الديني

منصات لإطلاق الافتراءات على

اللغة والدين والعلم والعقل

.

من 15 سنة قلت عنه إنه يصلح مفسر

في الشنزليزيه أو نوادي العراة ❗️

.https://t.co/4j8klMruBt — محمد العوضي (@mh_awadi) May 23, 2018

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في مايو 2018 متسائلا:” من وراء التسويق لتحريفات المهندس الشيوعي محمد شحرور لمعاني القرآن!”.

وأضاف قائلا:” هل أصبحت شعارات القراءة المعاصرة للقرآن والتجديد الديني منصات لإطلاق الافتراءات على اللغة والدين والعلم والعقل”.

وأكد على أنه ” من 15 سنة قلت عنه إنه يصلح مفسر في الشنزليزيه أو نوادي العراة”.

وعُرف شحرور بنظرته وتفسيراته المغايرة لما هو شائع بين رجال الدين وعلماء الشريعة الإسلامية، وغالبا ما أثارت آراءه جدلا سواء بين الدعاة أو بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لموقعه الرسمية فإن شحرور “بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970، وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة، واستمر بالدراسة حتى عام 1990، حيث أصدر نحو 13 كتابا ومؤلفا في مسيرته المهنية.