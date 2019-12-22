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اردوغان
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“صراخ عيال زايد على قدر الألم”.. مسؤول أمني إماراتي يهاجم أردوغان ويعده بـ”ضربات موجعة” في ليبيا!

كتب وطن
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فقد ، نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي عقله مهاجماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعماً أنه أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية.

وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ، ولكن هيهات يا أردوغان هيهات، سترى وجع الضربات”.

وتابع رامبو قائلاً “يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات، أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا”.

وأضاف: “الأصول التركية في السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي. .ولذلك لجأ إلى آغا أردوغان…وهذا خطأ لا يغتفر له”.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان حفتر وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

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