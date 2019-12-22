تظاهرة إلكترونية في حب “صانع النهضة العُمانية”.. “#قابوس_قلوبنا_معك” يكتسح التريند العُماني بتويتر
تصدرت خلال ساعات قليلة حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، موقع التواصل تويتر واحتل وسم “#قابوس_قلوبنا_معك” صدارة التريند العماني بتويتر وذلك عقب عودة السلطان من بلجيكا عقب رحلة علاجية ناجحة.
وتمكن الوسم خلال ساعات قليلة من احتلال صدارة التريند العماني بتويتر الذي أمطره العُمانيون بآلاف الدعوات بالشفاء العاجل لباني النهضة العُمانية السلطان قابوس بن سعيد.
وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.
وأعلن ديوان البلاط السلطانى حينها في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.
ومنذ سفره وحتّى عودته تتصدر وسوم باسمه قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.
ونقل حساب “نخبة مغردي عمان” عن مصدر خاص أن السلطان قابوس بخير وعافية وقبل أيام كان يتنزّه في حديقة بيت البركة العامر.
وعبر الوسم تصدى العُمانيون أيضا لمحاولات الإمارات الخبيثة التي أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية لتحاول لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي، ألمح إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.
وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.
وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدخلت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.