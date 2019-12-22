تظاهرة إلكترونية في حب “صانع النهضة العُمانية”.. “#قابوس_قلوبنا_معك” يكتسح التريند العُماني بتويتر

تصدرت خلال ساعات قليلة حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، موقع التواصل تويتر واحتل وسم “#قابوس_قلوبنا_معك” صدارة التريند العماني بتويتر وذلك عقب عودة السلطان من بلجيكا عقب رحلة علاجية ناجحة.

#قابوس_قلوبنا_معك

أبـي #قابوس كن قوياً لأجلنا ❤

وحـــدو الـدعـاء لأبينـا وقـائدنا الهمام🙏🏻

اللهم بعفوك ولطفك اشفه بعدد ما أحببناه pic.twitter.com/BVL2iZu59b — الأكثر انتشاراً (@Aminar_of_Oman) December 22, 2019

وتمكن الوسم خلال ساعات قليلة من احتلال صدارة التريند العماني بتويتر الذي أمطره العُمانيون بآلاف الدعوات بالشفاء العاجل لباني النهضة العُمانية السلطان قابوس بن سعيد.

يتمتع القائد بابتسامة تأسر النفوس وتشد الأنظار..

ابتسامة يعجر اللسان عن التعبير عنها..

ابتسامة تبعث السرور في قلب الناظر..

مسائكم سعادة بحجم جمال ضحكة القائد♥#قابوس#قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/FujZxQTIF7 — 🇶🇦🇴🇲أحمد المعولي (@776Ahmed) December 22, 2019

استودعناك يالله روحاً نخشى عليها من كل ألم

استودعناك #أبونا_وحبيبنا_قابوس فأجعل العافية تسري في عروقه

استودعناك إنسان هو لنا وطن ونبض

استودعناك من هو على قلوبنا سلطان

استودعناك يالله حبيب الشعب

جعلناك في ودائع الله#قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/U2PYLTCd6R — ولد قابوس (@alialkalbani191) December 22, 2019

اصحاب الطلاسم والالغاز كفاكم تخويف للناس من خلال التغريدات التي ترمز انكم اعلم بصحه جلالته واخباره حفظه الله .

مولانا بإذن الله بخير وعافيه.

وأنتم أجهزتنا الامنيه الشامخه على علم بجميع تغريداتكم.

حفظه الله مولانا وأيده بالصحه والعافيه والعمر المديد.#قابوس #قابوس_قلوبنا_معك — محمد غواص( بن تويلي) (@ghawas2012) December 22, 2019

وعاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.

"" يقال ان لكل وطن قائد: فكيف إذا أصبح القائد وطن، الولاء لك يا مولاي

ستظل قلوبنا تنبض بالحب الصادق لك كأب رحيم كريم قبل أن يكون قائدا ونبراسًا يحتذى به دوما في كل شي

حفظك الله ورعاك يا مولاي ودمت لعمان وشعبها وهجاً منيراً ""#قابوس#قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/RsE6p9tZDE — فارس علي (@farasali90) December 22, 2019

وأعلن ديوان البلاط السلطانى حينها في بيان، عودة السلطان قابوس إلى بلاده بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية فى بلجيكا”.

خمسون عاماً على الأعتاب يا وطني..

خمسون عاماً وهذا الشهم يبنيكَ.. #قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/4tEMm9Pm1N — muna almanthri (@muna_manthri) December 22, 2019

ومنذ سفره وحتّى عودته تتصدر وسوم باسمه قائمة الترند في سلطنة عمان، وسط دعوات العمانيين للسلطان بالشفاء والعافية.

#قابوس_قلوبنا_معك



اللهـم لا اعتراض على حكمك ولا على اقدارك

ندعوك يا الله بان تحفظه وتمد في عمره وانت ترزقه صحه والعافيه #قابوس استودعتك الله حبيب قلوبنا🇴🇲❤️ pic.twitter.com/tdPtUQmpsI — استودعتـك الله جلالة السلطان🙏🏻 (@9_jsaa) December 22, 2019

ونقل حساب “نخبة مغردي عمان” عن مصدر خاص أن السلطان قابوس بخير وعافية وقبل أيام كان يتنزّه في حديقة بيت البركة العامر.

وعبر الوسم تصدى العُمانيون أيضا لمحاولات الإمارات الخبيثة التي أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية لتحاول لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.

سؤال يؤرقني دائما في مثل هذا الوضع.

مليكنا و سلطاننا وأبونا و حبيبنا و قرة أعيننا عافاه الله به مالا يعلمه الا الله، يا جعلنا فداه….

لماذا يترك الأمر للقيل والقال بخصوص صحة، تسريبات و كلام و و و؛ يكفينا القلق الذي عشناه في ٢٠١٤، أمنيتنا أن يكون التطمين رسمي#قابوس_قلوبنا_معك — dr.epilepsy.om (@tmashaikhi) December 22, 2019

المواطنون ارهقتهم الشائعات

وقلوبهم وجلة على قائدهم المفدى



فالقريبون من جلالته

والمسؤولون في الديوان

هل برسالة طمأنينة تهدئ قلب محب ليس له إلا الخوف على قائده والوفاء لسلطانه؟!



فخوف المحب على الحبيب موجع@Oman_GC#نريد_ان_نطمئن_فقط#قابوس_قلوبنا_معك pic.twitter.com/XeOfY240tT — بدرية الهادي (@bmja22) December 22, 2019

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات” في سلطنة عمان أحمد البلوشي، ألمح إلى قُرب أول ظهور للسلطان قابوس بن سعيد بعد عودة من رحلةٍ علاجية في بلجيكا قبل أيام.

نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي #قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح #عمان قاطبة. pic.twitter.com/YrZlGgI8SQ — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) December 21, 2019

وقال “البلوشي” في تغريدةٍ على “تويتر”: ” نحمد الله على خبر أتانا وفرح قلوبنا، فالحمد والشكر لله على سلامتكم مولاي قابوس وقريباً بإذن الله ستقر اعيننا برؤيتك وستفرح عمان قاطبة”.

وحظيت تغريدة “البلوشي” بتفاعلٍ واسع وأدخلت الفرحة الى قلوب المغرّدين العُمانيين، منتظرين إطلالته.