“شاهد” السعودية العظمى أين وصلت.. فتاة شبه عارية تسير وسط جموع من الشبان في أحد أسواق الرياض

أثار فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً، لفتاة سعودية تسير رفقة صديقتها على ما يبدو في أحد أسواق الرياض وهي ترتدي ملابس شفافة أظهرت مفاتنها بشكل ملفت.

وحسب الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن”، فإن الفتاة التي كانت تسير ارتدت “تيشرت”، ضيق أظهر مفاتنها بشكل واضح وهو ما أثار موجة غضب واسعة، من الانفتاح الذي وصلت له السعودية “بلاد الحرمين” وقبلة المسلمين، في الوقت الذي يزج فيه ولي العهد محمد بن سلمان بالدعاة والعلماء في سجونه حتى يستطيع ان يغيب الشباب السعودي.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تسير وسط جموع من الشبان في أحد اسواق الرياض، حيث لاحقتها نظرات الشباب وصراختهم الامر الذي استدعى تدخل أحد رجال الامن والطلب منها السير في مكان اخر بعيداً عن تجمعات الشباب. حسب ما هو واضح في الفيديو.

شوفوووو يالعالم ماذا يحدث في بلاد الحرمتين…

في ذمتكم هذي بلاد نسميها قبلة المسلمين….

انا عن نفسي اسميها بانكوك الخليج والعرب….



ودام تفصخك ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦😞😞😞 pic.twitter.com/94kcGbPLW7 — ترامب القرني (@Tramb_Al_garine) December 22, 2019

ولاقى الفيديو انتقادات واسعة، في أوساط المتابعين والمعلقين الذين انتقدوا ما وصلت له السعودية في ظل حكم ابن سلمان.

حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله ينتقم من كل في شر يارب — 🖤كسر الخواطر 🖤 (@Zy2CUquOLgfkTC2) December 22, 2019

اذا اردنا نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول — Farag (@Farag07860036) December 22, 2019

لا حول ولا قوه الا بالله العظيم

ان بطش ربك لا شديد وأن الله بالمرصاد — netالدب الداشر (@net21345688) December 22, 2019

تلاقي التايلانديين الآن بفتحوا مكاتب لشعبهم لعمل سياحه في السعوديه. عشان يردوا الزيارات السعوديه لهم في الماضي. ع مبدء الوفاء لايقابل إلا بالوفاء — The Professor (@THE_PROFESSOR6) December 22, 2019

وكانت قد انتشرت مقاطع جديدة فاضحة من مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى المقام في الرياض، تسببت بصدمة كبيرة للسعوديين الذين أبدوا أسفهم على تدمير هوية السعودية الإسلامية وقتل عادات المجتمع المحافظة والتي استمرت لعقود طويلة في لحظات على يد ابن سلمان وذراعه تركي آل الشيخ.

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وراجت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة فيديوهات صادمة حوت فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعال خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.